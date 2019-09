Així han estat les declaracions dels polítics a la Diada davant del monument a Rafael Casanova

El president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que la Diada d'aquest any sigui la segona marcada per l'"excepcionalitat" política per la situació dels presos sobiranistes, però ha confiat que serà una jornada pacífica, reivindicativa i integradora.





Torrent ho ha dit aquest dimecres en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona amb motiu de la Diada.





Ha afegit que la sentència de l'1-O obrirà un cicle polític en què creu que serà necessari "construir grans majories, existents al país, que diuen que no volen repressió, que volen una societat democràtica i comparteixen una agenda republicana".









La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha cridat a la ciutadania a participar en els actes de la Diada "de manera cívica i pacífica, i reclamant el dret a la democràcia, a la llibertat de Catalunya i per recuperar el dret i les llibertats nacionals de Catalunya ".





La consellera ha titllat de "incívic i lamentable intentar boicotejar l'ofrena amb himne d'Espanya" que ha sonat durant l'ofrena floral de l'Executiu.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat responsabilitat perquè hi hagi acord per a formar govern i evitar altres eleccions generals: "Necessitem que les institucions funcionin".





L'alcaldessa ha lamentat que en la Diada d'aquest any "hi ha veus absents" per la judicialització de la política a Catalunya, segons ha dit, en referència als sobiranistes a la presó preventiva, la qual cosa ha qualificat de situació d'excepcionalitat, demanant la desjudicialització i reprendre el diàleg polític des de la diversitat.









El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha mostrat el seu desig que la sentència que dicti el Tribunal Suprem sobre els impulsors del 1-O "no impedeixi tornar a la política, com més aviat millor".





"Els catalans hem estat dividits entorn d'una qüestió concreta que ens divideix i ens impedeix avançar. Convindria que tots fem l'esforç de trobar espais comuns que permetessin reunir la societat, garantir el respecte per totes les idees i tirar endavant", ha afegit.













El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha reivindicat el procés sobiranista fins a octubre de 2017, ha defensat que no s'ha comès cap delicte i ha destacat: "Estem orgullosos, estem convençuts del que vam fer fins a 2017 i continuarem amb el nostre procés d'independència".





Bonvehí ha fet una crida a la ciutadania a participar en la Diada, en la qual el seu partit té una participació activa, i ha tingut un "especial record per als companys a la presó i l'exili, que van guiar al poble de Catalunya a unes grans fites d'autogovern".













El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha defensat que Rafael Casanova era un "gran españolazo" i ha acusat l'independentisme d'intentar apropiar-se'l.





Ha anat a l'ofrena de la delegació institucional de l'Ajuntament, i després ha fet una pel seu compte, malgrat que el PP no participa en aquest acte.





Bou ha recriminat els "aquelarres independentistes" que considera que es fan per la Diada i ha demanat que aquesta celebració no sigui solo del nacionalisme català, sinó de tota Catalunya.





El portaveu de Demòcrates i diputat del Parlament -en el grup d'ERC-, Toni Castellà, ha exigit als partits independentistes reprendre la via unilateral per a fer efectiva la independència, perquè "el mandat de l'1-O no és interpretable".





Considera que l'única manera d'aconseguir la independència és per la "via unilateral en el procés d'insubmissió collectiu" que ha d'incloure a la ciutadania i les institucions.





El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha avisat que l'Estat tindrà "un problema molt greu amb la democràcia i amb la justícia" si els presos sobiranistes són condemnats per l'1-O.





Ha compartit l'ofrena amb Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià amb sengles corones de flors. Mauri ha sostingut que hi ha una majoria de ciutadans que vol "un país més just on que ningú pugui acabar empresonat per fer manifestacions pacífiques" i ha assegurat que això es veurà en aquesta Diada





SINDICATS





El secretari general d'UGT Catalunya, Camil Ros, ha reclamat "diàleg per a una solució política" a Catalunya i ha assegurat que no arribarà aquesta solució política mentre hi hagi presó.





Després de participar en una ofrena floral conjunta d'UGT i CC.OO. al monument de Rafael Casanova per la Diada, el secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat l'absolució i posada en llibertat dels presos independentistes davant una imminent sentència que pot ser condemnatòria: "Per justícia, perquè els fets no es corresponen amb el que s'està jutjant i per utilitat política".





A més, Pacheco ha cridat a la la responsabilitat política i a "deixar de costat els tacticismos polítics" tant per a formar un govern central com perquè s'aprovin uns Pressupostos catalans