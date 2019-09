Casado compara Sánchez amb Boris Johnson

El president del PP, Pablo Casado, ha recalcat aquest dimecres que Espanya "no mereix noves eleccions" generals, però tampoc un president com l'actual cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez. Dit això, ha comparat el líder socialista amb el primer ministre britànic, Boris Johnson.









"Vostè comença a recordar el senyor Johnson. Ell retorça la llei per tancar el Parlament. Vostè retorça el reglament per a no retre comptes davant ell", ha afirmat Casado en la seva intervenció en el Ple del Congrés relatiu a les últimes cimeres europees.





Així, Casado ha acusat Sánchez d'"utilitzar la Cambra com a part d'una tramoia" amb la qual va "buscant escenaris" per la seva "pretesa, desitjada però oculta campanya electoral ja iniciada fa mesos".





Coincidint amb la celebració de la Diada, Casado ha censurat les últimes declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, cridant a "segar les cadenes" i ha recriminat a Sánchez que pugui arribar a acords amb ell i el seu partit, com a la Diputació de Barcelona.





"Menys pactar amb JxCat a Barcelona i ERC a Badalona i més contundència amb Torra, que ha tornat a amenaçar amb la rebel·lió", ha asseverat.