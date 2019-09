El PSOE planteja declarar l'"emergència climàtica" a Espanya

El president de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha assenyalat aquest dimecres que quan pugui formar Govern té previst declarar la situació d'"emergència climàtica" a Espanya, tal com ha sol·licitat Unides Podem.









Durant la seva intervenció a la cambra baixa per informar sobre els consells europeus celebrats al juny, Sánchez ha usat en diverses ocasions el qualificatiu d ' "emergència climàtica" per parlar de la situació del país, afegint que la lluita contra aquest problema és un "repte" i un "compromís" per al seu equip.





Aquesta declaració d'emergència és una petició que els de Pablo Iglesias van registrar al Congrés el passat mes de maig i que, aquest dimecres, porten al Ple del Congrés a través d'una interpel·lació que el portaveu de Medi Ambient de Unides Podem, el diputat de Equo Juantxo López de Uralde, dirigeix la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera.





El president del Govern ha explicat que, en les reunions del Consell Europeu, va traslladar als països membres la "urgència" d'adoptar una estratègia climàtica "a llarg termini", mobilitzant nous recursos i aconseguint un "pacte verd".





REDUCCIÓ D'EMISSIONS EN 2030





A més, ha assenyalat com a "primer pas" per a aquest avanç "reservar el 25% del total del desemborsament del Marc Financer Plurianual a la lluita contra el canvi climàtic" i "reforçar substancialment l'acció climàtica del Banc Europeu d'Inversions". A més, ha exigit ambició als països per arribar al 50% o 55% de reducció d'emissions en 2030, enfront del 40% previst.





Per al líder dels socialistes, "l'orgull" de la Cambra és que Espanya va a "seguir estant en primera línia" en el compromís contra el canvi climàtic. Un compromís que, segons ha explicat, no abasta només la lluita contra el problema ambiental, sinó que implica "oportunitats" a la "lluita contra la despoblació, la desocupació" i l'aposta per "una economia verda i circular".





"Així ho farem constar a la pròxima cimera d'acció climàtica", ha indicat, en referència a la trobada que tindrà lloc a Nova York el proper 23 de setembre.





Per al secretari general de Podem, Pablo Iglesias, al discurs de Sánchez li falta "ser més específic" pel que fa a mesures i li proposa apostar de manera "inequívoca" per les energies renovables perquè puguin competir "de tu a tu" amb la "oligarquia elèctrica" i baixar les factures i li exigeix acabar amb les portes giratòries.





TREURE ELS EXMINISTRES DE LES ENERGÈTIQUES





Segons el parer d'Esglésies, "mentre hi hagi un exministre" que se sent en el consell d'administració d'una energètica, no es podrà afrontar "amb dignitat" els desafiaments del canvi climàtic que demana la societat.





Més crític ha estat el líder del PP, Pablo Casado, que ha rebutjat "lliçons mediambientals" de Sánchez quan, segons ha explicat, el PP va ser "el primer partit que va tenir Ministeri de Medi Ambient", el 1996, el responsable de ratificar el protocol de Kyoto o signar el de París. També ha acusat el cap de l'Executiu de centrar-se en la reducció d'emissions i oblidar-se d'altres mesures a favor del medi ambient, com les polítiques d'aigua o la política agrària comuna (PAC).





Mentrestant, PNB s'ha mostrat desconfiat davant la proposta climàtica europea que no assumeixen tots els estats i que, al seu parer, són "un conjunt de bones intencions". El seu portaveu parlamentari, Aitor Esteban, ha cridat a Sánchez ha "anar fent els deures interns" amb una "transició còmoda" per a l'economia del futur, "portant de la mà a la indústria", i sense oblidar l'economia actual.





VOX I LA "BOGERIA" ECOLOGISTA





Molt diferent ha estat la intervenció del president de Vox, Santiago Abascal, que ha rebutjat que la UE pugui "prohibir" a Espanya "l'ús del cotxe o l'avió" o "dir-li què menjar" en funció "del concepte inventat de l'Europa climàticament neutra ".





"I aquest és el concepte en llenguatge politiques. En el llenguatge vulgar ecologista és la bogeria aquesta de què els galls violen a les gallines", ha apuntat. Per Abascal, la UE s'ha configurat a imatge de la "dictadura progre d'esquerres o de dretes" ia "caprici" de les "elits i lobbies globalistes".





Finalment, la portaveu parlamentària d'Junts, Laura Borràs, ha intervingut en aquest debat per assenyalar a Espanya com l'estat més "endarrerit" a nivell internacional en el compliment dels objectius climàtics. A més, ha recriminat a Sánchez que "entorpeixi" la tasca del Parlament en el seu treball de legislar a favor del canvi climàtic.