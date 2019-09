Òmnium s'allunya de l'ANC en exigir l'absolució dels presos

El debat sobre l'estratègia que l'independentisme ha de seguir després de la sentència del 'procés' ha esclatat en plena Diada. I ho ha fet amb un xoc de posicions entre Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC).





Òmnium Cultural ha reunit aquest dimecres amb motiu de la Diada a autoritats, partits i entitats en un acte titulat 'Pels drets i les llibertats: absolució!'. La petició de que els líders encausats pel Suprem siguin absolts trenca amb el pla seguit fins ara per les entitats independentistes.

No només perquè aquesta petició d'absolució posa per davant la resolució dels efectes de la sentència abans que la consecució de la DUI que no va arribar a aplicar-se el 2017, sinó perquè en l'acte d'Òmnium s'ha pretès que aquesta reivindicació superi el marc de els partidaris de l'independentisme.









En el seu discurs, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha dit que a la societat catalana hi ha tensions com n'hi ha en altres societats, però que "hi ha raons que fan superar les divisions com va passar l'1-O i el 3-O, davant de situacions d'injustícia, de repressió, de violència exercida per l'Estat i d'exili".





Ha apel·lat a la majoria de catalans que estan a favor de la tolerància, la llibertat, la convivència i el diàleg, que considera que són els consensos que enforteixen a les societats contra els intolerants: "Amb aquestes grans majories haurem de contestar a les sentències si no són absolutòries", apel·lació que ha aixecat crits de 'Unitat' dels assistents.





L'acte, celebrat a l'Arc de Triomf de Barcelona, ha comptat amb l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Alfred Bosch i Teresa Jordà, així com del vicepresident primer del Parlament, Josep Costa. Però també una delegació dels comuns liderada per Jaume Asens i Jéssica Albiach han acudit a l'acte. També han participat representants d'UGT de Catalunya i de CCOO de Catalunya.





ADA COLAU TAMBÉ ES SUMA





En un vídeo emès durant l'acte, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha afirmat que és una "barbaritat" que els líders independentistes estiguin a la presó preventiva pel procés sobiranista.





"Com demòcrata, crec que és imprescindible defensar la llibertat d'expressió i el dret a la manifestació de totes les persones, també de la gent de la que discrepem, i per això demanem l'absolució", ha afirmat, rebent l'aplaudiment dels assistents.