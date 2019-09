SCC acusa el Govern d'ignorar els catalans constitucionalistes

Societat Civil Catalana (SCC) ha acusat aquest dimecres a la Generalitat de ser principal responsable que "els catalans constitucionalistes, que són majoria, no celebrin" la Diada.









En un comunicat, considera que així ho va demostrar el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, de dimarts a la nit amb motiu de la Diada, discurs que demostra que "està ignorant i pretén silenciar al constitucionalisme català".





L'entitat considera que la majoria de Catalunya "no vol participar en aquesta festa perquè no la senten com a pròpia", per la que defensa buscar una altra data, com Sant Jordi.





SCC demana unitat als partits constitucionalistes, aparcant les seves diferències i amb sentit d'Estat, per arribar a grans acords que facin front a l'actual Govern.





A més, ha reclamat la fi de la immersió lingüística i "una escola plural, uns Mossos d'Esquadra despolititzats, una llei electoral justa i que l'espai públic sigui de tots".