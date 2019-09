L'independentisme mesura les seves forces al carrer a la Diada més dividida

Milers de manifestants han començat a omplir des de les 15.00 hores d'aquest dimecres els 26 trams de la manifestació convocada per l'ANC amb motiu de la Diada, que té el seu epicentre a la plaça Espanya de Barcelona.









Els manifestants estaven convocats a partir de les 16.00 en els trams on s'havien apuntat amb anterioritat a la plaça Espanya i als carrers adjacents --la avinguda Maria Cristina, on se celebrarà l'acte, en Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona i Gran Via-- per escenificar la confluència de l'independentisme, la demanda d'unitat.





Està previst que la manifestació en si comenci a les 17.14 en record a l'any 1714, com es fa anualment, i les últimes xifres ofertes per l'organització aquest mateix dimecres assenyalen que tenen comptabilitzats 450.000 inscrits, amb 1.300 autocars plens que acudiran a Barcelona des de diferents punts de Catalunya i que han venut 240.000 samarretes.









Però hi ha dubtes que en aquesta edició s'aconsegueixin els 460.000 inscrits de l'any passat, ja que el ritme d'inscripcions de les últimes setmanes no han estat el que esperaven.













