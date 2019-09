El sistema LNGonWheels de Naturgy permet la descàrrega de gas sense instal·lacions al port

Naturgy ha llançat LNGonWheels, un sistema que permet la descàrrega de GNL (Gas Natural Líquid) des d'un vaixell metaner fins terra sense necessitat d'instal·lacions en destí, ha informat la companyia.





La tecnologia ha estat reconeguda per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques amb la concessió de la patent 'Sistema de transport i distribució de gas natural liquat GNL'.





Aquesta patent reconeix l'activitat inventiva de l'esmentada metodologia, que consisteix a descarregar GNL des d'un vaixell metaner a una barcassa de transport de camions cisterna que es desplaça a terra per al desembarcament i posterior retorn, un cop distribuït el combustible entre els clients finals, dels camions cisterna, per embarcar-se de nou a la barcassa i reiniciar el procés.





La solució LNGonWheels ha estat ideada per l'equip de professionals de Naturgy que va crear DirectLinkLNG i posteriorment va ser desenvolupada per l'equip tècnic de la unitat de Projectes GNL fins a obtenir el 'approval in principle' atorgat per la Societat de Classificació American Bureau of Shipping (ABS ) i, segons Naturgy, compta amb gran acollida per part tant dels clients potencials com del sector.





"Aquest innovador sistema implica una importantíssima reducció de l'impacte ambiental, atès que suposa la seva incorporació a les cadenes logístiques amb les que normalment ja compten aquestes zones de difícil accés per al subministrament marítim d'altres béns de primera necessitat, i no és necessari d'aquesta forma el trasllat de grans vaixells metaners fins als ports ", va assenyalar José Miguel Moreno, head of LNG Projects Engineering & Technology de Naturgy.