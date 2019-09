Tensió a les portes del Parlament

Una hora després que acabés la manifestació independentista organitzada per l'ANC a la Gran via, desenes de persones han entrat al Parc de la Ciutadella per dirigir-se al parlament de Catalunya per protestar i esvalotar.





S'han viscut moments tibants. Els manifestants han cremat una pancarta amb el lema 'Botiflers' i han llançat bengales, pots de fum, pedres i altres objectes als Mossos d'Esquadra.

MÉS INFORMACIÓ La manifestació independentista de la Diada marca mínims de participació





Els agents han disposat un cordó policial i tanques a uns metres de la façana.













La primera línia de la concentració l'ocupen, pegats a les tanques, activistes que van encaputxats, i els Mossos d'Esquadra han demanat per altaveu que aquesta part dels concentrats deposin la seva actitud.





Els antidisturbis de Mossos estan desplegats al costat de l'edifici, davant el qual hi ha nombrosos furgons policials.

























CREMEN UNA FOTO DEL REI





D'altra banda, diversos encaputxats han cremat una foto del Rei Felip VI, una altra del president de França, Emmanuel Macron, i una bandera europea durant la manifestació de l'Esquerra Independentista per la Diada.













La mobilització, que ha reunit unes 3.000 persones, ha començat sobre les 18.45 en la plaça Urquinaona de Barcelona sota el lema 'Organitzem el poder popular. Cap a la independència no hi ha dreceres', i estava convocada per les organitzacions de l'Esquerra Independentista --Alerta Solidària, CUP, Arran, COS i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc)--, i en la capçalera estava la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent.





Els manifestants han exhibit 'estelades', banderes independentistes d'altres llocs i han cridat '1 d'octubre, ni oblit ni perdó', 'Ni França ni Espanya: Països Catalans' i 'Independència, socialisme i feminisme'.





La marxa ha discorregut sense incidents pel carrer Trafalgar i el passeig Lluís Companys, i també han protestat contra els cossos policials: 'Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional, aliança criminal', 'Fos les forces d'ocupació' i 'Els Mossos també són forces d'ocupació'.





En declaracions als mitjans, Rita Bruguera (Endavant) ha defensat que en els últims anys s'ha demostrat que sense desobediència no s'aconseguirà la independència, i tampoc amb governs "que facin pactes i renúncies que perjudiquin sobretot" la classe treballadora.





Per part de Arran, Núria Martí ha afirmat que "els curts terminis, els pactes i anar de la llei a la llei no serveixen per a res", per la qual cosa ha apostat per desobeir i autoorganizarse des de la base.