El PSOE dissenya ja la campanya electoral

Quan encara queden dies per a la data límit per avançar eleccions generals, en cas que el socialista Pedro Sánchez no aconsegueixi suports per a la investidura, el PSOE comença a dissenyar ja els eixos de la campanya electoral.









Segons les reunions i les declaracions dels propers dies, no sembla que hagi d'haver acord amb Unides Podem, de manera que la maquinària electoral del partit ja s'ha posat en marxa.





Entre les bases que preparen els de Ferraz, figura la necessitat d'assegurar la governabilitat en un context en el qual amenaça una nova crisi econòmica i cal tenir un executiu estable per imposar mesures correctores i sortir el més irat possible si ve època de vaques magres.





Fonts internes del PSOE reconeixen que hi ha un perill d'abstenció en cas de repetició de comicis generals, però segons les seves dades no hi ha una tendència a que els partits de dreta augmentin en vots.





La cúpula socialista sosté que l'electorat d'Unides Podem, o una part d'ell, canviaria aquest cop el seu suport a PSOE per tal d'aconseguir per fi un Govern a Espanya.





També consideren que l'anomenat trifachito format per PP, Cs i Vox manté descontent un sector de Ciutadans, que en aquesta ocasió preferiria també donar suport als socialistes.