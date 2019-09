Manuel Valls i Susana Gallardo, visca els nuvis!

El regidor de l'Ajuntament de Barcelona Manuel Valls i l'hereva dels laboratoris Almirall Susana Gallardo es troben a Menorca, on ultimen els detalls per al seu casament, una celebració que està previst que duri tres dies.





Si bé intenten ser discrets amb la cerimònia, tampoc n'amaguen sota clau els detalls. La cita té lloc el dissabte 14 de setembre i la parella porta a l'illa des de dilluns.





L'exprimer ministre francès, de 57 anys, i la milionària catalana, de 54, van iniciar la seva relació el 2018 després de conèixer-se en la residència d'estiu d'uns amics comuns.





Ella és una de les dones més riques d'Espanya, amb una fortuna estimada de 600 milions d'euros, pel que està previst que sigui ella qui es faci càrrec de la majoria de les despeses del casament.





Divendres comença la preboda amb un còctel a les Bodegues Binifadet, situades a Sant Lluís.





Dissabte tindrà lloc a enllaç nupcial pròpiament dit a la finca rural que Gallardo té a Binidalí, a Maó.





Aquesta finca té gairebé deu hectàrees, un gran edifici de tres plantes i dos edificis mitjans, així com una piscina i un solàrium.





La festa continua diumenge al Club Nàutic de Binisafua, un dels llocs preferits de la parella, i allí els comensals degustaran un menú de cuina mediterrània.





El que no s'ha fet públic, com requereix la tradició, és com serà el vestit de la núvia. Serà de la firma Pronovias? És una incògnita si Gallardo ha triat l'empresa del seu exmarit Alberto Palatchi, amb el qual va estar 30 anys i amb el qual va tenir tres fills.





Entre els convidats, figuren noms coneguts com Isabel Preysler i Mario Vargas Llosa. També hi assistiran José Creuheras (Planeta), Félix Revuelta (Naturhouse), i és que l'empresariat i la burgesia catalana seran presents al casori.





Els que se sap que no estan convidats són el líder de Cs, Albert Rivera, i la seva parella, la cantant Malú, i és que si bé Valls va arribar a la política barcelonina de la mà de Rivera, les diferències entre tots dos s'han anat intensificant.