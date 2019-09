Messi: "No sé si es va fer tot el possible per fitxar Neymar"

Leo Messi es prodiga poc pels mitjans espanyols, per això és notícia quan ho fa i més quan parla de la situació actual del FC Barcelona que ha viscut una pretemporada intensa i un inici de temporada complicat o "rar" com diu el mateix jugador en una entrevista exclusiva amb el diari 'Sport'.





Messi ha tornat a mostrar les seves ganes i la seva ambició de guanyar la Champions, però sense deixar de banda altres competicions, però mostra l'especial il·lusió que li fa la abans anomenada Copa d'Europa.





Sobre el culebró del Barça al mercat de fitxatges, especialment del cas Neymar, l'argentí es desfà en elogis per al qual va ser el seu excompany d'equip i insisteix que el club i l'equip guanyaria amb el seu fitxatge. Això sí, subratlla que "no sé si es va fer el possible per fitxar Neymar" per part de la directiva, però matisa que és per desconeixement de com va emportar la directiva.





Sobre el seu relació amb Griezmann reconeix que és escassa, però perquè no han pogut compartir molts entrenaments durant la pretemporada i per la recent lesió que el té apartat de l'equip i els seus entrenaments.





Sobre el pas de quatre directors tècnics pel club en els últims anys assegura que no afecta la plantilla, tot i que reconeix que "estaria bo per al club i per a tots que hi hagi una estabilitat i que no hi hagi tant canvi". I per al lloc el capità del Barça apunta a un nom: Carles Puyol. "Seria ideal per a aquest càrrec", subratlla.





Preguntat per la clausula del seu contracte que li permet anar-se un cop acabada la temporada si així ho decideix, Messi tira pilotes fora i diu que el que sap és que té una clàusula de confidencialitat i no pot dir res al respecte. Això sí, insisteix que vol estar en un projecte guanyador. "Tampoc vull tenir un contracte llarg i quedar-me aquí perquè tinc un contracte, sinó perquè vull estar bé físicament, jugar i ser important i veure que hi ha un projecte guanyador", apunta, "vull guanyar. I vull guanyar en aquest club. Aquesta és casa meva. No tinc intenció de moure a cap costat però vull seguir competint i guanyant "sentència.