La sèpsia afecta 30 milions de persones cada any

Amb motiu del Dia Mundial de la Sèpsia, la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (Semicyuc) ha volgut retre homenatge als supervivents de la sèpsia, una malaltia que afecta gairebé 30 milions de persones cada any, de les quals 9 milions moren, cosa que significa una mort cada 3,5 segons.









L'organització ha advertit que la incidència i mortalitat a Espanya segueix sent elevada tot i les mesures que s'estan prenent, i ha qualificat la malaltia com una "crisi de salut global". Els estudis epidemiològics més recents realitzats al país mostren una variabilitat important, que parlen d'una incidència de 212 casos per 100.000 habitants i any, i una mortalitat del 19 per cent.





La sèpsia, també coneguda com a Síndrome de Resposta inflamatòria sistèmica (SRIS), és una malaltia que es produeix per una infecció que ha ocasionat una resposta anormal en l'organisme.





"La sèpsia és una malaltia temps-depenent que requereix una atenció immediata per un equip multidisciplinari. La medicina intensiva, concretament el Grup de Treball de Malalties Infeccioses i Sèpsia de la SEMICYUC, lidera el coneixement de la sèpsia i ha posat en marxa diverses iniciatives per millorar la seva prevenció, com els Projectes Zero, i el tractament precoç a través del Codi Sèpsia que en molts casos requereix l'atenció en la Unitats de Cures Intensives", ha declarat el doctor Ricard Ferrer, president de la SEMICYUC.





Molts pacients que sobreviuen pateixen les conseqüències de la sèpsia per la resta de les seves vides, com és el cas de Guillem, que encara lluita juntament amb la seva família per tenir una vida normal. "Ell és un noi fort emocionalment i ara ja està en el punt en el qual vol passar pàgina d'aquest tema. El meu marit i jo, juntament amb la resta de la família, ho vam passar malament perquè ningú et prepara emocionalment per això, i ara ja estem tremolant de nou perquè ha de tornar a quiròfan", ha relatat Àngels, la mare de Guillem.





Arran de la malaltia de Guillem va néixer la fundació que porta el seu nom, 'Aturem la sèpsia, Associació Guillem CG'. L'objectiu de l'associació és, principalment, difondre què és la sèpsia i quines són les seves conseqüències, realitzar actes de sensibilització i conscienciació ciutadana, i recaptar fons per a la investigació i prevenció de la mateixa.





"Tot i que la sèpsia és una de les principals causes de mort, tant en el món desenvolupat com en el món en vies de desenvolupament, juntament amb el càncer i les malalties cardiovasculars, encara és una patologia desconeguda per al ciutadà pla", ha explicat el president de la SEMICYUC, que ha qualificat la tasca que realitzen aquest tipus d'associacions com de vital importància per a afavorir les millores en els tractaments i la investigació d'aquesta patologia.





"Aconseguir la implicació de tots, pacients, professionals sanitaris i administració, és fonamental per reduir la mortalitat per sèpsia", ha conclòs.