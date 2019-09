Granados (PSC) rectifica i aclareix que un referèndum ha de pactar-se en un parlament amb majories suficients

La diputada del PSC-Units al Parlament Eva Granados ha explicat que els socialistes creuen que els referèndums han de convocar-los els parlaments quan en ells hi ha majories suficients per impulsar iniciatives legislatives d'aquest calat i, si s'aconsegueixen, llavors serà la ciutadania qui voti.









En una roda de premsa aquest dijous ha aclarit les seves paraules en una entrevista de Catalunya Ràdio que han aixecat polèmica en afirmar que "no ha de ser la ciutadania qui dirimeixi una qüestió tan important" com si s'ha de celebrar un referèndum.





En aquesta entrevista va afirmar que amb el PSOE al Govern no se celebrarà el referèndum que demanen els partits independentistes i va afegir: "Creiem que el problema que puguem tenir sobre la taula passa perquè els polítics ens posem d'acord i oferim una proposta d'acord a votació. I en cap cas creiem ni en l'autodeterminació ni en què hagi de ser la ciutadania la que dirimeixi una qüestió tan important com pot ser aquesta".





La diputada ha explicat en la roda de premsa que per als socialistes els polítics estan per solucionar problemes i que tenen clar que es necessiten acords i majories àmplies entre els polítics perquè després aquestes iniciatives "puguin ser votades pel conjunt de la ciutadania".





"A Catalunya hi ha una divisió manifesta i tan evident és això com que no hi ha una capacitat per arribar a acords per crear majories polítiques, per això he traslladat que cal arribar a acords que superin els dos terços per fer reformes" d'aquest calat, ha concretat Granados.