Mor als 58 anys Daniel Johnston, músic de culte de l'escena nord-americana

El músic i artista nord-americà Daniel Johnston ha mort aquest dimarts als 58 anys d'edat a causa d'un atac de cor, segons recull la premsa nord-americana.





Johnston, que patia trastorn bipolar i esquizofrènia, es va convertir en un músic de culte per a gran part de l'escena musical nord-americana gràcies a les seves composicions "naïf" i senzilles, inspirades en grups com els Beatles, al qual l'artista admirava i al que va dedicar alguna cançó.









Entre les seves cançons destaquen 'True love will find you IIN the end', 'Some things last a long time', 'Life in vain', 'The story of an artist' o 'Casper the friendly ghost', mentre que la portada d'el seu disc 'Hi, how are you?', il·lustrada per ell mateix, passarà a la història per vestir artistes com Kurt Cobain, gran admirador del músic.





Així mateix, Daniel Johnston també va dedicar gran part de la seva vida a dibuixar i pintar i, de fet, la Casa Encendida de Madrid li va dedicar el 2012 l'exposició 'Visiones simbólicas. Una mirada al universo de Daniel Johnston', en què intenta esbossar les obsessions, passions i angoixes vitals de l'artista a través dels seus dibuixos i la seva música. A més, l'artista va oferir un concert en el marc d'aquesta mostra.





Un any més tard va visitar Barcelona, on va formar part del cartell del festival Primavera Sound amb una actuació a l'Auditori.