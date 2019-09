Les dues persones que han mort aquest dijous a Caudete (Albacete) i els cossos han estat localitzats a l'interior d'un vehicle que estava bolcat en una zona inaccessible per l'acumulació d'aigua a causa de les pluges caigudes en les últimes hores en aquesta zona de la província eren germans i no matrimoni com s'ha informat en un primer moment, segons han informat fonts de la Delegació del Govern de Castella-la Manxa.





Les dues víctimes són veïns de Caudete i ell tenia 61 anys i ella 51, segons han precisat aquestes mateixes fonts.













RESCATADES 13 PERSONES ATRAPADES EN VEHICLES I TEULADES





D'altra banda, un total de 13 persones han hagut de ser rescatades en els municipis albaceteños de Caudete i Almansa després de quedar atrapades en vehicles i teulades d'aquestes dues poblacions a conseqüència de les pluges.





Segons han informat fonts del Servei d'Emergències 112, han estat nou les persones rescatades a Caudete i quatre més a la ciutat d'Almansa.