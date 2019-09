Sánchez rebutja l'última oferta d'Iglesias: un govern conjunt d'un any i aprovar pressupostos

No és no. El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha mantingut aquesta tarda una conversa de deu minuts amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, per rebutjar l'última oferta de govern compartit llançada pel partit morat.





Podem havia proposat un Govern de coalició amb un període de prova d'un any i la garantia d'aprovar els pròxims pressupostos generals. No obstant això, el cap de l'Executiu ha rebutjat la proposta i ha comminat a Podem a donar suport a un programa progressista des de l'oposició.





"Si després de l'aprovació dels Pressupostos Pedro Sánchez considera que la coalició no ha funcionat, Unides Podem es compromet a abandonar el govern mantenint el suport parlamentari", han apuntat fonts 'podemites'.





Amb tot, ni siquira aquesta proposta ha servit perquè Sánchez doni el seu braç a tòrcer. Amb la ronda de consultes del Rei programada per als propers dies 16 i 17 de setembre , el rellotge s'acosta al seu final sense que hi hagi previsions que sigui possible tan sols convocar una nova sessió d'investidura.









ADVERTÈNCIA DE PODEM





Durant aquesta conversa, el dirigent de la formació estatge ha traslladat també al president en funcions que si hi ha repetició electoral, Podem tornarà a demanar una coalició i no es contemplarà l'exclusió del seu líder.