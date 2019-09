Els sindicats de la Policia Nacional i les associacions de la Guàrdia Civil han mantingut aquest dijous la seva discrepància en una nova reunió amb el Ministeri de l'Interior pel 'límit' de 807 milions d'euros de l'acord d'equiparació salarial, del que queda per executar el tercer tram corresponent a 2020.









En l'anterior reunió de juliol, Interior es va plantar en els 807 milions signats durant l'etapa del PP al Govern i que Fernando Grande-Marlaska ha respectat, encara que amb polèmica perquè els sindicats critiquen les directrius del departament per evitar que la consultora externa Ernst and Young Advocats pogués donar una xifra major per igualar el sou amb els Mossos d'Esquadra.





El SUP ha anunciat aquest dijous que han iniciat mesures judicials contra Interior per l'incompliment d'aquesta clàusula. Les organitzacions han analitzat l'informe de la consultora i entenen, com va avançar ahir AUGC, que els 807 milions no són suficients per complir amb l'acord d'equiparació.





Des d'Interior es va defensar que amb l'actual acord s'elevaran les nòmines de policies i guàrdies civils en una mitjana d'un 20%: calculen que un policia cobrarà 529 euros més mensuals i un guàrdia civil, 620 euros.





Els sindicats signants de l'acord estimen que fan falta uns 190 milions addicionals per a la Policia i altres 275 milions per a la Guàrdia Civil, on a més es queixen del percentatge de repartiment entre els dos cossos.





Jusapol, la plataforma que va liderar les mobilitzacions al carrer per demanar una equiparació real, manté el seu rebuig de pla a l'acord, exigint almenys 1.500 milions. Jupol, la seva marca en la Policia, va presentar un conflicte col·lectiu com a sindicat majoritari després de guanyar les últimes eleccions, però no s'asseu a la taula de la comissió de seguiment de l'acord d'equiparació al no ser signant del mateix.