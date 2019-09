L'IPC es modera a l'agost per la llum i els carburants

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya s'ha mantingut a l'agost respecte al juliol, i la taxa interanual ha baixat dues dècimes, fins al 0,6%, segons dades fetes públiques aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









En el conjunt d'Espanya, la inflació va retrocedir un 0,1% a l'agost en relació amb el mes anterior, i va reduir dues dècimes la seva taxa interanual, fins al 0,3%.









La taxa interanual de l'IPC va disminuir en totes les comunitats autònomes a l'agost respecte a juliol, excepte a Melilla, mentre que Navarra va registrar la taxa més alta (0,9%), seguida de Madrid (0,7%), i després ja Catalunya (0,6%), empatada amb la Rioja i el País Basc.









Estadística ha atribuït el descens de la taxa interanual de l'IPC d'agost a l'abaratiment de l'electricitat, del gas i dels carburants i al fet que els preus dels serveis d'allotjament van augmentar menys del que ho van fer a l'agost de 2018.





La taxa interanual d'agost és la trenta-sisena taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 0,3% superiors als de fa un any.





Amb la dada d'agost, l'IPC interanual reprèn la via baixista després que al juliol pugés una dècima i se situés en el 0,5%.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir a l'agost en el 0,9%, de manera que se situa sis dècimes per sobre de l'IPC general.









En el vuitè mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en el 0,4%, dues dècimes menys que al juliol.





Entre els grups que van contribuir a l'agost al descens de la taxa interanual de l'IPC es troben l'habitatge, que va retallar més d'1,5 punts la seva taxa anual, fins al -3,3%, per l'abaratiment de l'electricitat i del gas; el transport, la taxa anual va baixar tres dècimes, fins al 0,2%, pel menor cost dels carburants; i hotels, cafès i restaurants, que van reduir la seva taxa anual una dècima, fins al 1,9%, per l'evolució dels preus dels serveis d'allotjament.





Per contra, el grup d'oci i cultura va elevar quatre dècimes la seva taxa interanual a l'agost, fins al 0,1%, per l'encariment dels paquets turístics.