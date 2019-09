Arriba a Barcelona el Tren de Noè per fomentar el medi ambient

El Tren de Noè, que forma part d'una campanya europea per contribuir a la reducció d'emissions de CO2 i que té pintats animals en els seus vagons, ha arribat aquest divendres a Barcelona. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar el transport ferroviari de mercaderies perquè serveixi com a contribució a la protecció mediambiental.









El tren, que estarà a Barcelona fins diumenge, s'ha presentat en un acte a l'Estació de França, en el qual han participat el president de Renfe, Isaías Táboas; el director de Captrain, Pau Filella, i el membre del comitè executiu de Transfesa Logistics, Samuel Nevado.





Táboas ha destacat que el Tren de Noè no només representa la idea de prioritzar el tràfic ferroviari de mercaderies per fomentar un transport sostenible, sinó que també ha fet èmfasi en què "aquesta és una iniciativa conjunta de moltes empreses que competeixen pel mercat" i que s'uneixen per un objectiu de benestar públic.





"Per sobre de cadascuna de les parts som capaços sempre de trobar coses a fer conjuntament darrere de l'interès general", ha raonat.





Nevado ha relatat els beneficis que tindria un augment del transport ferroviari de mercaderies i ho ha exemplificat amb un viatge de Martorell (Barcelona) a Nuremberg (Alemanya): "Des de Martorell a Nuremberg emetem 11 tones de CO2, però si aquest mateix trajecte transportant les mateixes mercaderies ho féssim per carretera augmentaria 50 tones de CO".









Per això, considera que si s'extrapola aquest exemple a tot el transport de mercaderies que hi ha a Europa el ferrocarril esdevé "una palanca per reduir dràsticament" les emissions, i ha sostingut que a Espanya encara queda un camí llarg per recórrer per acostar a les quotes de la resta d'Europa.





Segons ell, si el transport ferroviari suposa un negoci per a tots els actors implicats hi haurà més gent que vagi en tren, s'aconseguirà que la quota augmenti i suposaran "més granets de sorra per la sostenibilitat del planeta".





El Tren de Noè forma part d'una campanya de l'aliança europea d'empreses de transport de mercaderies Rail Freigth Forward, de la qual forma part Renfe, que pretén conscienciar sobre la necessitat d'aconseguir un increment de la quota modal del tren en el transport de mercaderies del 18% actual a tot el continent -a Espanya és del 4%- al 30% el 2030.





Consideren que d'aquesta manera la societat s'estalviaria 100.000 milions d'euros per costos externs i l'emissió de 290 milions de tones de CO2 en la pròxima dècada.





El tren, de més de 200 metres de longitud, és la "obra d'art en moviment més llarga del món", ja que els seus 12 contenidors estan pintats amb imatges d'animals per artistes reconeguts a nivell europeu, ia Espanya Renfe Mercaderies ha incorporat al tren dos contenidors que han pintat els artistes espanyols Sabek i MisterPro.