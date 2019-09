Un home mor durant un acte sexual i el consideren "accident de treball"

Un tribunal francès va considerar un "accident de treball" la mort d'un empleat que va patir un atac cardíac durant un acte sexual - que va ocórrer durant una reunió durant un viatge de negocis a la ciutat de Meung-sur-Loire (França).





Segons el 'Daily Mail', el cas va ocórrer en 2013. Un enginyer -la identitat del qual no es va revelar- de TSO, una empresa ferroviària, va viatjar a França per signar un contracte comercial i, tot i estar casat, va mantenir relacions sexuals amb una altra persona a l'habitació de l'hotel durant aquesta nit. Hores més tard, l'home va ser trobat mort com a resultat d'un atac de cor.





Per a la cort, aquesta va ser una mort que va sorgir en el context del treball.





La decisió del tribunal inclou el pagament d'una indemnització equivalent al 80% del salari mensual, un pagament que es farà als fills del treballador, fins a l'edat en què l'home s'hauria jubilat. L'Estat serà llavors responsable del pagament.





L'empresa, que sempre s'ha negat a pagar la indemnització, va apel·lar al tribunal al·legant que l'atac cardíac no es va produir per motius laborals i que no va pagar l'hotel on s'allotjava el treballador. També van argumentar que l'acte sexual del treballador era un adulteri, però els fiscals van classificar la reunió com "un acte de la vida normal, com dutxar-se o menjar".





El tribunal va afegir que "independentment del que faci el treballador dins i fora de l'horari laboral", l'accident és responsabilitat exclusiva de l'empresari, ja que es tracta d'un viatge de negocis; és a dir, un accident 'in itinere'.





Fa deu anys, França va qualificar de "accident de treball" tots i cadascun dels accidents ocorreguts durant un viatge de negocis. L'única manera de contrarestar la decisió és demostrar que el treballador hagi incomplert intencionadament amb els seus deures preestablerts per raons personals.





No és la primera vegada que un tribunal francès causa controvèrsia amb aquest tipus de decisions. En 2017, el cas d'un empleat en viatge de negocis a la Xina, que es va lesionar en anar a un club nocturn a les 2 de la matinada, també es va considerar un "accident de treball", tot i que l'empleat no estava en hores de treball.