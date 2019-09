El 3% de les persones que deixen testament fan donacions a ONG

El llegat solidari o donació a una causa o una ONG és una opció a la qual recorre el 3% de les persones que fan el testament a Espanya, segons indiquen diverses ONG en una campanya informativa amb motiu del Dia Internacional del Llegat Solidari, que es celebra el divendres 13 de setembre, en la qual animen a la ciutadania espanyola a que elevin aquesta xifra.









En un comunicat, LegadoSolidario.org -integrada per 25 organitzacions sense ànim de lucre-, assenyala que aquesta pràctica està "poc estesa" a Espanya per l'absència de referents i l'escassa presència a discurs social: "és un acte senzill, econòmic, reversible i respectuós amb els hereus forçosos".





Així mateix, apunta que amb el llegat solidari, el testador "perpetua la seva solidaritat i transmet valors humans als seus familiars i amics". Sota el lema #CambiaLosTitularesDelFuturo i recorrent a un fenomen global de les 'fake news' o notícies falses, LegadoSolidario.org persegueix cridar l'atenció de la població llançant una sèrie de titulars falsos però que podrien ser certes.





'Una jubilada ajuda a descobrir un tractament mèdic amb el seu piano de cua', 'Un forner rescata 300 nens en situació de risc amb la seva furgoneta', 'Un de la Rioja deté l'execució d'un pres xinès amb un collaret de perles', 'Un segovià porta aigua potable a Burkina Faso amb deu gerros de porcellana' o 'Una soriana equipa un centre de salut al Congo amb els mobles de casa' són alguns dels titulars falsos de la campanya.





Aquestes ONG posen de manifest com, a través d'un percentatge de l'herència, un bé dinerari -diners o un fons d'inversió, entre d'altres- o un bé no dinerari -immoble, joies o plaça de garatge-, donat en testament a favor d'una organització o entitat no lucrativa "pot convertir-se en un poderós instrument per millorar o salvar la vida de les persones més vulnerables, així com protegir el medi ambient i tota la seva biodiversitat".





Segons un estudi intern que realitza la campanya LegadoSolidario.org, i que abasta a les organitzacions presents en la mateixa, el perfil de persona que inclou un llegat solidari en testament és dona (un 62%), soltera o solter (un 53%) i soci o donant de l'organització a la qual llega (un 69%).





Respecte al bé llegat en testament és majoritàriament diners seguit d'immobles. És a Madrid, Catalunya, País Basc i València on més testaments solidaris es fan.