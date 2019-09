La selecció espanyola de bàsquet s'ha classificat aquest divendres per a la final del Mundial de la Xina després d'imposar-se Austràlia en un duel històric que ha necessitat de dues pròrrogues per a la seva resolució (95-88).









13 anys després de guanyar l'or al Japó, Espanya tindrà una nova oportunitat aquest diumenge de conquistar el seu segon títol mundial davant l'Argentina o França, que disputaran la segona semifinal.





LA SELECCIÓ REMUNTA





Espanya va anar sempre a remolc contra la selecció australiana, un rival que li tenia ganes tres anys després de perdre en la final de consolació olímpica en Riu. Amb el lògic Patty Mills (34) i l'inesperat Nick Kay (16 i 11 rebots) al capdavant, els 'boomers' van portar la iniciativa durant tot el partit, però van acabar vençuts per la fe d'un rival èpic.













Dos triples de Llull van liderar la càrrega final, un parcial de 10-0 en l'última pròrroga (90-82) que finalment va tombar a un rival brau i sorprès per la capacitat de resistència d'un equip que va arribar a la Xina conscient que seria complicat fins i tot arribar a les eliminatòries i que està a un pas de tornar a ser el millor del món.





Als australians no els va bastar amb la seva superioritat al rebot (57-43, 20 d'ells ofensius) i també els va tremolar el canell en moments decisius. Amb 71-71 i quatre segons per disputar, Mills va fallar un tir lliure que podria fer decantat la semifinal, igual que va fer després de Dellavedova. Massa oportunitats davant un rival que porta anys solcant tots els camins de la victòria, del més contundent al més sofert, com va ocórrer aquesta vegada en el Wukesong Sport Center de Pequín.





Ara, Espanya espera comptar amb descans suficient després d'un partit extenuant i preparar bé la seva segona final mundialista. Rudy Fernández i Marc Gasol són els únics supervivents de l'històric duel al Japó 2006 contra Grècia i tan sols cinc d'aquells pioners romanen en actiu, però el seu caràcter guanyador continua perpetuant-se i ja forma part del genoma de l'equip nacional.