Maragall adverteix Colau de "majories alternatives" contra BComú i PSC

El líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha advertit aquest divendres que buscarà "majories alternatives" al ple per prendre la iniciativa i no deixar tota la iniciativa política al Govern municipal de BComú i PSC, i ha dit que, com a força guanyadora de les eleccions municipals, no es limitaran a ser només oposició.









En una roda de premsa, el republicà ha presentat el seu "govern d'impuls" que vol recuperar la idea del govern a l'ombra, estructurant el grup municipal en àrees similars a les de l'Executiu que lidera Ada Colau per fiscalitzar i analitzar la seva feina i demostrar que ERC és una alternativa de govern.





"Volem marcar la pauta", ha insistit Maragall, que ha recordat que l'actual aritmètica municipal situa el govern de coalició de BComú i PSC en minoria, obrint la porta a que ERC pugui abordar majories alternatives per condicionar l'actuació del Govern municipal.





En aquest mandat, el grup municipal aspira a condicionar positivament l'acció de govern de Barcelona, i ho fa assenyalant que "no seran un soci preferent de ningú, però que tampoc es dedicaran a posar pals a les rodes" per no haver aconseguit pactar un govern de coalició amb Colau.





Sobre els grups que poden facilitar aquesta majoria alternativa, ha assenyalat a JxCat com el partit amb el que més poden "coincidir", encara que només sumen 15 regidors, tres menys que els 18 que integren el pacte dels comuns i els socialistes, per la qual que qualsevol d'aquestes majories hauria d'implicar a priori part del govern actual.





Preguntat sobre les negociacions dels pressupostos, ha admès que no ha rebut resposta a l'article que va publicar tendint la mà al Govern municipal per aprovar uns pressupostos progressistes: "No, no tenim notícies. Però és urgent abordar-lo, la ciutat no pot seguir sense pressupostos".