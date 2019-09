Troben un cos 20 anys després amb Google Earth

William Moldt va desaparèixer a Florida als 40 anys el 1997 / National Missing And Unidentified Persons System





William Moldt va desaparèixer el 1997 quan tenia 40 anys. Se sabia que l'home havia desaparegut en el seu viatge de tornada a casa després de passar unes hores en una discoteca, però el seu cos mai va ser trobat.





20 anys després, es va trobar el seu cos gràcies a les imatges de Google Earth. El seu cotxe estava submergit en un llac de Florida.





Un ex-resident de la zona va tenir la idea de consultar imatges de l'entorn en què vivia, quan, en fixar-se en una imatge de Google Earth, va veure un cotxe submergit al llac proper a la zona residencial.





La policia va localitzar i va treure el cotxe "ja molt calcificat" del lloc i va descobrir un cadàver al seu interior. Es van realitzar proves d'ADN i es va confirmar que el cos era de Moldt, que havia desaparegut a Lantana, Florida, el 7 de novembre de 1997.













Segons un informe publicat pel 'Charley Project', una base de dades de casos no resolts als Estats Units, "el vehicle estava clarament visible en les fotos de satèl·lit de Google Earth del 2007, però aparentment ningú ho va notar fins a 2019. La nit que va desaparèixer, William Moldt va sortir del club a les 11 pm, sense evidència toxicològica, i va cridar a la seva núvia dient-li que aviat tornaria a casa, revela el Sistema Nacional de Persones Desaparegudes i No Identificades d'Estats Units.





El cap de policia de Palm Beach diu que Moldt, presumiblement, va perdre el control del vehicle i va acabar caient al llac, on va morir. Afegeix que durant la investigació inicial de la desaparició, no hi havia "proves d'aquest fet". Les cases en aquesta part de Wellington estaven en construcció el 1997, quan Moldt va desaparèixer, però el llac ja hi era.