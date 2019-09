Els dentistes lamenten que la salut dental sigui la "gran oblidada" de la sanitat pública

El president del Consell General de Dentistes, Óscar Castro, ha lamentat, durant el lliurament dels 'Premis Gaceta Dental', que la salut bucodental hagi estat la "gran oblidada" del Sistema Nacional de Salut (SNS).









Durant el seu discurs, Castro ha recordat que abans de la celebració, el passat mes d'abril, de les eleccions generals, l'organisme va traslladar a tots els partits polítics la "urgent necessitat" de canviar aquesta situació, recordant que en tots els programes electorals es va contemplar l'ampliació de la cartera de serveis en matèria de salut bucodental.





No obstant això, Castro ha avisat que aquest canvi s'ha de fer d'una manera "progressiva, ordenada i coherent", augmentant "substancialment" els mitjans humans i materials, el que, tal com ha reconegut, suposaria una despesa de "milers de milions d'euros".





"Perquè aquesta modificació sigui factible, primer s'hauria d'ampliar la cobertura als col·lectius que necessiten una atenció bucodental amb més urgència: la població infantil, les persones amb discapacitat intel·lectual i els adults grans. En el cas dels nens, ja s'està comprovant la gran eficàcia dels PADIS, però encara queda molt per fer per aconseguir una igualtat entre totes les comunitats autònomes", ha dit.





A més, segons la seva opinió, altres mesures per aconseguir la plena integració de l'odontologia en l'Atenció Primària serien la creació d'especialitats com Cirurgia Bucal, Odontopediatria, Ortodòncia i Odontologia Familiar, entre d'altres.





"Per dur a terme aquests canvis i altres igualment necessaris, com l'aprovació d'una llei de publicitat sanitària i una llei de societats professionals, és imprescindible una estabilitat política que, des del Consell de Dentistes, desitgem que arribi el més aviat possible. Estic convençut que si treballem de manera conjunta el Ministeri de Sanitat, les societats científiques i el Consell General de Dentistes, podrem assolir el que ha de ser el nostre principal objectiu: millorar la salut bucodental dels espanyols", ha conclós Castro.





A l'acte, tal com ha informat l'organisme, ha acudit també la ministra de Sanitat en funcions, María Luisa Carcedo, que ha assegurat que el Govern vol millorar la salut bucodental de la ciutadania, incidint en plans informatius, preventius i d'accessibilitat a l'assistència sanitària quan sigui necessari.





A més, i segons han comentat els dentistes, la ministra ha mostrat la intenció del seu departament d'ampliar les polítiques sanitàries públiques mitjançant un pla de salut bucodental que avanci de manera progressiva, prioritzant criteris, assenyalant la seva intenció que comenci a implantar-se a l'any 2020.