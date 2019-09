El Jutjat de Primera Instància número 47 de Madrid obliga a Ángel Ron, expresident del Banc Popular, a renunciar als 12,8 milions d'euros de prejubilació després de la seva sortida de l'entitat.





Mitjançant l'aplicació de la clàusula 'malus', s'exigeix a Ron el reemborsament de la seva prejubilació i es condemna a Mapfre --entitat mitjançant la qual s'instrumentalitza la pòlissa d'assegurança de renta-- a deixar sense efecte les obligacions de pagament previstes i a tornar l'import de prima no consumida, incrementat amb els interessos legals calculats des del 8 de setembre de 2017.









Aquesta clàusula preveu la reducció completa o parcial de la retribució variable si es constaten errors significatius en la gestió del risc comès pel banc.





El demandant de la causa és Banco Santander, que es va fer amb el Popular per un euro després que l'entitat perdés més del 50% del seu valor en borsa.





La magistrada Maria del Rocío Montés també ha condemnat a Ron a pagar 13.093,92 euros corresponents a la remuneració cobrada la bestreta en el primer trimestre de 2017 sense haver exercit efectivament el seu lloc de conseller des del 20 de febrer de 2017, juntament amb els interessos legals meritats.





Amb tot, aquesta resolució no és ferma i Ron ja ha anunciat que preveu recórrer la sentència, ja que considera que el dret a la prejubilació era fix i no variable com sosté el jutge.