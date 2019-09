Agbar premia l'ús eficient de l'aigua als restaurants amb el distintiu Segell Blau

La nova temporada de “Joc de Cartes” de TV3, conduïda per Marc Ribas, s'ha presentat avui al Museu Agbar de les Aigües de Cornellà. Un any més, i mitjançant el Segell Blau d'Agbar, es reconeixerà cada setmana aquell restaurant que porti a terme accions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient i que facin un ús més sostenible de l'aigua.





D'esquerra a dreta: Cristian Trepat, cap d’Entreteniment i Culturals de TV3; Vicent Sanchis, director de TV3; Sònia Hernández, directora del Museu Agbar de les Aigües, i Carles Torras, director de continguts de DLO Magnolia.





En aquesta nova temporada es torna a apostar amb el Segell Blau d'Agbar per reconèixer la conscienciació i l'esforç que fan els restaurants portant a terme accions sostenibles. Per tal de determinar-ho, s'analitzen aspectes com l'estalvi d'aigua, el reciclatge de les escombraries, la reutilització creativa dels residus, l'aprofitament alimentari, servir a taula aigua de l'aixeta, l'estalvi energètic, l'ús de productes ecològics i aliments de Km 0, l'arquitectura sostenible i l'eco disseny, entre altres.





Cada setmana s'atorgarà el distintiu Segell Blau d'Agbar al restaurant del programa “Joc de Cartes” que millor compleixi amb els valors de sostenibilitat a la seva cuina. Al final de la temporada, un jurat especialitzat escollirà, entre tots els finalistes, el guanyador del Segell Blau d'Agbar Honorífic 2019 que guanyarà una masterclass amb tast a càrrec del xef Paco Pérez, el cuiner català amb més estrelles Michelin.





La presentació de la nova temporada del programa “Joc de Cartes” de TV3 ha comptat la benvinguda de la Sònia Hernández, directora del Museu Agbar de les Aigües, i amb les paraules del director de TV3, Vicent Sanchis, qui ha destacat la trajectòria de “Joc de Cartes”. L'audiència ha gaudit d'un avanç en primícia dels continguts més divertits i excèntrics del programa per part del seu presentador, el Marc Ribas. També han assistit el Cristian Trepat, cap d'Entreteniment i Culturals de TV3; Carles Torras, director de continguts de DLO Magnolia; i Carla Lladó, directora de “Joc de Cartes”, entre altres membres de l'equip de direcció i producció.





#JoSocBlau als fogons de casa i dels restaurants





Per traslladar la sostenibilitat dels restaurants “Joc de Cartes” a les cuines catalanes, Agbar posa en marxa #JoSocBlau, una iniciativa per aprendre a cuidar del medi ambient des dels fogons de casa, perquè són les petites accions diàries les que marquen la diferència.





Des del portal web www.josocblau.cat i des de les xarxes socials d'Instagram i Twitter, es divulgarà informació d'interès per a tothom, en la que s'indicarà aspectes i consells que permeten ser cada dia més sostenibles. A més, es proposaran diversos reptes perquè els usuaris comparteixin amb la comunitat els seus trucs i idees en aquest àmbit: des de la compra o la cuina, fins a la feina, l'esport o les escapades del cap de setmana. Els usuaris podran participar a través de les xarxes socials en aquests concursos setmanals utilitzant el hashtag #JoSocBlau, que els permetrà optar a aconseguir premis molt pràctics, ecològics i respectuosos amb el medi ambient.





Una de les principals novetats d'aquest any és la incorporació d'una enquesta al web www.josocblau.cat que permetrà conèixer quin és el nivell de sostenibilitat, tant per a usuaris particulars com per a restauradors. A banda d'informació d'interès sobre la iniciativa i el Segell Blau d'Agbar, al web també es compartiran consells de sostenibilitat en col·laboració amb Barcelona Restaurants Sostenibles, una entitat que aglutina als restaurants que aposten per la sostenibilitat en el seu negoci.