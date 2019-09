Boolino llança Fiction Express per a fomentar la lectura a través de la cocreació

Boolino, la startup participada per Wayra Barcelona, el hub d’innovació oberta de Telefónica, ha presentat al Movistar Centre de Plaça Catalunya la versió en català i castellà de la plataforma Fiction Express. Després de dos anys exitosos treballant per a escoles únicament en llengua anglesa, Boolino -empresa liderada per Cristina Puig i Sven Huber- ha llançat avui la seva plataforma Fiction Express en català i castellà.









Fiction Express és una innovadora plataforma que connecta els nens i adolescents amb autors professionals per a incentivar i millorar les hores de lectura i la qualitat la mateixa. Aquesta plataforma aposta per una experiència participativa basada en la cocreació i en la interacció amb l’autor. A Fiction Express els lectors, després de llegir un capítol, poden votar l’argument i parlar amb l’autor, facilitant així una implicació profunda i vivencial amb la lectura. A més, la plataforma ofereix eines pedagògiques com realitzar un petit qüestionari -quiz- sobre el capítol llegit i gaudir de diferents activitats entorn del mateix, a més de poder mesurar el final de l’impacte de la lectura.





Tot això converteix a Fiction Express en una eina pedagògica de gran valor per a escoles. Una plataforma d’ús molt senzill en la que professors i alumnes tenen un accés personal que permet llegir tot el que vulguin i, el més important, participar en la creació del llibre. També és inclusiva perquè al ser digital permet afegir elements d’accessibilitat per a nens amb dificultat lectora de diferent tipologia, i el fet de tenir accés a tots els llibres dels diferents nivells fa que professors i alumnes puguin treballar la diversitat.













Segons els informes oficials, un de cada cinc nens encara no sap llegir bé als onze anys. A més a més, segons dades de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE), es perd gairebé el 40% dels lectors en només dos anys: entre els 14 anys, quan un 71% es confessa lector freqüent, i els 18 anys, quan només ho fa un 45%, és a dir, la meitat.





Aquest problema afecta també al rendiment escolar de nens i adolescents, al llastrar la seva comprensió lectora i amb ella els seus resultats acadèmics. Els mals resultats, a més, incideixen fortament en l’abandonament escolar. Nombrosos estudis –com l’estudi PISA- mostren la forta correlació entre els hàbits i habilitats en la lectura i l’èxit en l’escola, pel que el foment de la lectura és una manera d’obtenir millors resultats i baixa la ràtio d’abandonament escolar, que a Espanya està entorn del 25% d’abans de la majoria d’edat.





Fiction Express ha nascut amb el propòsit d’ajudar a revertir aquesta situació. Boolino va llançar la primera versió de Fiction Express fa dos anys en anglès només pel Regne Unit. La resposta de professors i alumnes ha estat molt positiva, i s’ha notat en els resultats. En una de les escoles, en les proves de competència lectora en anglès per a alumnes de 4t de l’ESO, els alumnes que obtinguin un nivell mitjà-alt/alt ha crescut en 20 punts percentuals i han desaparegut els alumnes de nivell més baix, que l’any anterior suposaven un 10% del curs.





Avui, Fiction Express fa el pas per a treballar en dos nous idiomes: català i castellà. Actualment, la plataforma està ja disponible en 20 països d’Europa, Amèrica Llatina i Àsia, i el seu objectiu és assolir el 2024 en cinquanta països i superar els deu milions d’alumnes a la seva plataforma. El pla editorial de 2019-2020 comptarà amb 54 novetats, 18 en anglès, 18 en català i 18 en castellà, desenvolupades per més de 25 autors de prestigi com Maite Caranza, Víctor Panicello, Isaac Palmiola, Francesc Miralles i Jordi Cervera, entre altres.