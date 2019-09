La Sala Versus Glòries presenta la seva nova temporada teatral

Si la família de Shakespeare encara percebés drets d'autor, hauria d'estar d'enhorabona per la programació prevista per a la nova temporada teatral als escenaris barcelonins. Són diversos els teatres que han inclòs obres del dramaturg de Stratford-upon-Avon i alguns d'ells són sales de petit format, el que vol dir que els grans drames amb moltíssims personatges són perfectament adaptables sense perdre la seva essència.





Una d'aquestes sales serà la Versus Glòries, en què es podrà veure 'El mercader de Venècia' al novembre i 'Hamlet' al desembre, ambdues en versió catalana, i la segona en una original versió amb titelles. Així mateix serà en català la resta dels espectacles prevista, amb l'única excepció de 'Andy i els orfes' de Lindsey Ferrantino, que tractarà sobre la síndrome de Down. En total hi haurà 10 produccions, la primera de les quals, ja en cartell fins al 29 de setembre, és 'El funeral de Mary-Lin' de Pere Anglas, dirigida per Óscar Molina.









De tot això van informar els responsables de l'equip artístic que es va fer càrrec d'aquest espai escènic la passada temporada i que està format per Ramón Godino, Jofre Blesa i Esteve Rovira. Van afegir que s'han previst també altres activitats sota el paraigua de 'Off Versus' i que han acollit a dues companyies residents, 'La Trama Produccions' i 'La niña bonita', les quals poden utilitzar la sala per als seus assajos i l'estrena de seus muntatges. Aquesta última és la que presentarà 'Andy y los huérfanos', mentre que 'La Trama Produccions' ho farà amb 'Gustafsson R60' de Rosa Molins.





A tot això cal sumar la política de suport l'aparició de nous talents -dos dels sorgits en la passada temporada van estar presents en aquest acte-, els acords amb escoles i la participació en cicles de lectures dramatitzades. A més, la sala ha estat oberta durant el mes d'agost, anticipant-se a una qüestió que l'entitat empresarial ADETCA vol sotmetre a estudi per tal d'intentar animar l'escena teatral barcelonina durant les vacances estivals, com passava fa anys.





Pel que fa les dades referides a la temporada que acaba de finalitzar, primera a càrrec dels actuals gestors, aquests van manifestar la seva satisfacció. Van oferir 274 funcions i van tenir 13.645 espectadors, amb un 60,22% d'ocupació mitjana, el que va suposar un 20% més que en la temporada anterior.