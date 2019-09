El Suprem estudia atenuar les penes als polítics acusats pel 1-0

Els fiscals del Suprem ja han assumit que els polítics acusats pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació no seran codenados a la pena màxima que suposarien 25 anys de presó.













Quan tot just falta un mes perquè se sàpiga la sentència tot sembla apuntar que el tribunal liderat pel jutge Marchena va rebaixar les condemnes per poder dictar una sentència unànime i evitar així que hi hagi algun vot a títol individual que pugui fer dubtar del dictamen.





Des del Suprems són conscients que l'estratègia dels polítics imputats serà elevar el cas al Tribunal d'Estrasburg, sigui quina sigui la decisió que determini el Suprem, però saben que un vot discordant pot ajudar els imputats.





Des Fiscalia es sospita, doncs, que el Suprem pot condemnar els acusats per rebel·lió i sedició però només en cas de temptativa, de manera que la condemna podria ser tan sols d'entre 7 i 15 anys de pressió.





L'aplicació de l'article 155 que va impedir qualsevol moviment per la qual Catalunya fos independent van ajudar al fet que la sedició no s'arribés a terme fins a les seves màximes conseqüències, és a dir, Catalunya mai ha arribat a ser independent. Per això, des Fiscalia sospiten que el tribunal podria dictaminar que tot va quedar en puera intenció i voluntat, però que els fets finals no van ser duts a terme, encara que per a això sigui necessària la intervenció de l'autonomia per part de l'Estat.