Dos ferits greus després d'un accident a la Ronda Litoral

Dues persones han resultat ferides greus i una lleu en un xoc frontal entre dos vehicles que s'ha produït al voltant de les 7 d'aquest dissabte a la sortida 30 de la Ronda Litoral, a l'aultura de Bon Pastor. La sortida ha estat tallada quan han arribat els cossos i forces de seguretat.













L'Ajuntament de Barcelona ha informat que un vehicle que circulava per la Ronda Litoral en sentit Llobregat ha envaït el carril contrari i ha topat contra un altre que anava en sentit Besòs.





A conseqüència de l'impacte, els dos conductors han resultat ferits greus, i el del segon vehicle ha hagut de ser rescatat per Bombers de Barcelona.





El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informat de dos ferits greus --els dos conductors-- i d'un ferit lleu, que han estat traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron (Barcelona) ia l'Hospital del Mar (Barcelona ).





Als conductors no se'ls ha sotmès al test d'alcoholèmia in situ, i les causes per les quals s'ha produït l'accident encara es desconeixen.