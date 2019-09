Tots els partits bascos, PP inclòs, critiquen les paraules d'Álvarez de Toledo sobre la fòrums d'Euskadi

Tots els partits amb representació al Parlament Basc, inclòs el PP, han criticat les declaracions de la portaveu popular Cayetana Álvarez de Toledo respecte a la foralitat. En aquest sentit, la representant del PP basc Laura Garrido les ha qualificat d ' "absolutament desafortunades", encara que ha destacat que "ningú" del partit "ha sortit a avalar aquestes afirmacions".





En declaracions a Ràdio Euskadi, integrants dels partits amb representació a la Cambra basca han valorat les declaracions de la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, en què qüestionava la foralitat.





Referent a això, la portaveu del PP basc, Laura Garrido, ha reconegut que les de Cayetana Álvarez de Toledo van ser unes "declaracions absolutament desafortunades", encara que ha defensat que és "una cosa aïllada".













"No hi ha qüestionament de la trajectòria i compromís del PP en defensa del Concert Econòmic i va ser a més un govern del PP el que va donar vigència indefinida al Concert", ha recordat.





Per tot això, ha subratllat que el PP nacional avala, "com no podia ser d'una altra manera, la nostra especificitats, encarnades en la foralitat i el Concert". "Ningú del PP ha sortit a avalar aquestes afirmacions. Aquest episodi el donem per tancat", ha conclòs.





PP: "¿ON ESTAVEN EN ELS MOMENTS MÉS DIFÍCILS?"





El president del PP d'Àlaba, Iñaki Oyarzabal, ha reivindicat la història de "valentia i coratge" dels populars bascos i, en referència a la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lamentat que "alguns dins del nostre propi partit "pretenguin ara donar-los" lliçons ". "¿On estaven en els moments més difícils?", S'ha preguntat, després del que ha recordat el patiment causat per ETA a aquesta formació.





Oyarzabal ha llançat aquest missatge en l'obertura de la segona jornada de la convenció que el PP basc celebra aquest cap de setmana a Vitòria, que s'ha vist marcada per unes polèmiques afirmacions d'Álvarez de Toledo, qui dijous passat va qüestionar l'aposta del PP basc en favor de la foralitat i els drets històrics dels territoris bascos.





Les paraules d'Álvarez de Toledo, que també va criticar la suposada "tebior" dels populars bascos respecte al nacionalisme, ja van ser contestades amb duresa aquest passat divendres pel portaveu d'aquesta formació al Parlament Basc, Borja Sémper, qui a l'inici de la convenció va reclamar a la portaveu al Congrés que rectifiqués, i li va recordar que "mentre algunes caminaven sobre toves moquetes, altres ens jugàvem la vida defensant la Constitució".





En una línia similar, encara que sense citar expressament a la dirigent popular, Oyarzabal ha lamentat que hi hagi qui ha pretès "escalfar" aquesta convenció. Davant d'aquestes veus, el líder del PP d'Àlaba ha defensat la trajectòria d'aquesta formació a Euskadi.





"Hem de reivindicar la història del PP basc davant alguns que ens donen lliçons i que no hem sabut mai on estaven en els moments més difícils. Hem de explicar-los que la del PP basc és una història de valentia i coratge, de sang suor i llàgrimes. és una cosa que hem de recordar fins i tot a alguns dins del nostre partit ", ha manifestat.

Oyarzabal ha advertit als qui han pretès "escalfar" aquesta convenció, que el PP basc "està avui més unit que ahir".





PNB: "UNIFORMITAT DE L'ESTAT"





Per la seva banda, el parlamentari del PNB Luis Javier Telleria ha considerat que es tracta d'una "falta de comprensió", unit a "interessos de gent que vol que no es comprengui fora d'aquí aquest tema", el que genera "enveja".





Segons la seva opinió, s'està produint un moviment "molt potent liderat per les diferents dretes espanyoles tendent a la uniformitat de l'Estat". "El que més em pugui preocupar és que els dirigents del PP no facin callar aquestes veus dissidents i aclareixin perfectament el seu posicionament", ha valorat, per afegir que la didàctica a l'Estat l'han de fer "els partits espanyols, no nosaltres".

Des EH Bildu, la seva parlamentari Iker Casanova ha afirmat per la seva part que aquest tipus de declaracions "constaten una evident involució en el discurs de la dreta espanyola pel que fa a la qüestió territorial".





"Els que agafen com a etiqueta el concepte de constitucionalistes, van més enllà de la Constitució i no reconeixen el que ja està establert que, evidentment, des del nostre punt de vista és insuficient pel que fa al reconeixement del dret de la realitat nacional basca, però que consagra l'existència d'uns drets previs ", ha indicat.





En la seva opinió, "tres quartes parts de la dreta espanyola, Vox, Cs i una part del PP que és dominant, van més enllà de la Constitució". "Aquesta dreta que ja no és que negui el dret a decidir, sinó fins i tot el reconegut en la Constitució, en algun moment pot estar en el poder", ha advertit.





Així mateix, ha denunciat que l'expresident del Govern Mariano Rajoy ja "va retallar de forma activa l'Estatut", però "si arriben aquests, el que ens espera és molt pitjor". "L'única fórmula que ens cal és no caure en la temptació defensiva de atrinxerar en el que tenim, sinó arribar a un nou estatus, de tal manera que els drets d'aquest poble estiguin blindats", ha finalitzat.





ELKARREKIN PODEM





Per la seva banda, el parlamentari de Elkarrekin Podem Jon Hernández ha considerat que les declaracions d'Álvarez de Toledo responen al "sentir de part de la dreta espanyola i de sectors del PP que són nacionalistes espanyols, que mai han admès que Espanya és un estat plurinacional ".





En aquest sentit, ha recordat que la mateixa Constitució recull les realitats nacionals que existeixen, encara que hi hagi "una part de la dreta que es salta constantment la Constitució quan vol".

"La Constitució va ser un acord entre diferents ia la dreta nacionalista espanyola hi ha qüestions que no els agraden i no les volen respectar", ha denunciat, per afegir que la portaveu popular al Congrés és "molt de dretes i molt nacionalista".





PSE





Finalment, des del PSE-EE seu portaveu parlamentari, José Antonio Pastor, ha considerat "preocupants" les afirmacions de la dirigent popular i "trist" que la portaveu del PP a la Cambra baixa acusi el PP basc de "defensar una cosa que és constitucional ".





"Té molt de visió uniformadora, que no és la que recull la Constitució i això és absolutament rebutjable. És trist que el PP basc se l'acusi de ser tou i contemporitzador amb el nacionalisme. Amb aquestes coses no s'hi pot jugar. Són línies vermelles que no s'haurien de traspassar ", ha indicat, i alhora ha recordat que també des del PP es va acusar en el seu moment al PSE d'haver" traït "a les víctimes d'ETA.