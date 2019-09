El Reial Madrid guanya pels pèls al Llevant

El Reial Madrid va vèncer aquest dissabte per 3-2 al Llevant UD en el transcurs de la quarta jornada de Laliga Santander i gràcies a un doblet del davanter francès Karim Benzema, qui també va engendrar la jugada de l'altre gol abans que els visitants retallessin diferències i fessin patir a l'estadi Santiago Bernabéu, incloent una parada salvadora de Thibaut Courtois en el temps de descompte.





Així, els pupils de Zinédine Zidane van recuperar el camí de la victòria en el campionat de Lliga, després de dos males jornades, ia més es van treure els nervis d'enfrontar a un adversari que els últims anys havia tret profit del Bernabéu després de l'aturada per seleccions.





Benzema va acaparar les primeres oportunitats de perill sobre l'arc d'Aitor Fernández, que va acumular treball després d'un xut ras i tou del '9' madridista només començar el duel, i també amb una internada des de la banda dreta que va obligar a sortir al porter visitant ia demostrar com de atent estava.





Escàs respir li donava Benzema, ja que al quart d'hora va efectuar un cop de dreta des de la frontal i Aitor Fernández va haver de buidar la pilota a córner amb una efectiva crispeta. També ho va intentar Lucas Vázquez, molt actiu pel carril destre i que va estavellar una pilota al pal, gràcies a un rebot durant un llanci amb la defensa 'granota'.





Per pura inèrcia, els de Zidane es van apoderar del ritme de partit. Tan sols un ensurt al minut 4 havia inquietat Courtois, en una jugada a pilota parada i que va acabar reblant a l'àrea petita Óscar Duarte. A part d'això, el porter belga havia estat testimoni d'excepció de com els seus companys s'acostaven a poc a poc al 1-0.





En una ofensiva pel costat dret, Dani Carvajal es va situar en el bec de l'àrea i va signar un centre temperat a cama canviada, perquè Benzema es fes un lloc entre els centrals i rematés implacable al fons de la xarxa llevantinistes. Gairebé a continuació, el gal va marcar el segon del seu compte gràcies a la perspicàcia de James Rodríguez.





Arran d'una pilota llarga, Benzema va barallar el salt i va obligar a Sergio Postigo a aclarir bastant forçat de cap. El mitjapunta colombià, que rondava l'acció per si de cas, la va baixar a la gespa amb el pit i immediatament va passar a Benzema, que va controlar amb la dreta per batre per baix a l'arquer 'granota' amb l'esquerra.





Els pupils de Paco López estaven noquejats i van pagar encara més cara la seva inoperància, encaixant el tercer a la vora del descans. L'omnipresent Benzema va baixar fins al centre del camp per rebre d'esquena i muntar l'atac, atraient a diversos jugadors rivals i passant la pilota cap a la dreta, perquè aquí Lucas Vázquez ideés un pla.





Aquest, al seu torn, va filtrar una passada ras a la cursa de Vinicius Jr, que va marxar al galop i va assistir a Carlos Henrique Casemiro. El migcampista brasiler havia acompanyat tota l'estona al seu compatriota i es va plantar amb un esprint davant d'Aitor Fernández, incapaç d'endevinar el centre ras fins a la rematada, a boca de canó, que va suposar el 3-0.





La dinàmica va variar, encara que només lleugerament, al retorn de vestidors. Mentre tots dos equips s'acoblaven de nou sobre la gespa, Carlos Clerc va avançar enganxat a la línia de banda per l'esquerra i va ficar un pas per sota cap a l'àrea defensada per Courtois; el porter merengue va decidir no sortir i va aprofitar l'espai Borja Mayoral, batent amb un xut fort.





El '21' llevantinista va demanar disculpes a l'afició del Bernabéu, pel seu passat com a jugador del Reial Madrid, i això va ser un intent de reacció. Però al quadre visitant se li va esgotar el combustible tan aviat com havia arrencat la remuntada. Zidane va moure la banqueta, pensant en donar descans a futbolistes clau per a l'imminent debut a la Lliga de Campions, i va donar entrada al belga Eden Hazard.





El gran fitxatge estiuenc dels blancs encara no s'havia estrenat en competició oficial amb el seu nou club, així que l'estadi va aclamar gairebé cada pilota que tocava. Pocs minuts després que Benzema manés un cop de dreta creuat al pal, com a guinda a una bonica jugada personal des de la frontal, Hazard va emular aquesta acció i el seu xut va provocar una altra gran estirada d'Aitor Fernández.





Més i més treball tenia el porter guipuscoà, que es va lluir amb altres dos aclarides en un atac embolicat dels locals en el minut 65. Després d'una sèrie de llançaments i rebots, Vinicius va encertar a marcar amb l'esquerra, però el VAR finalment va anul·lar tot per un fora de joc previ de James.





En tromba pujava l'equip local, que malgrat tot va concedir alguna escletxa per a l'esperança 'granota'. Éder Militão, que havia entrat de refresc al minut 60, no s'entenia del tot amb Raphaël Varane al centre de la defensa i això va animar al conjunt visitant per anar a l'heroica.





A la sortida d'un córner, botat per José Campanya, ell mateix va rebre de nou la pilota per centrar a cama canviada des del costat esquerre. Al segon pal, Gonzalo Melero li va guanyar la posició a Dani Carvajal i va rematar de cap de prop el 3-2. Es va veure certa passivitat en Courtois i les seves defenses, encara amb 15 minuts per davant fins a arribar al 90.





Les respostes del Reial Madrid van arribar en forma de dos trets que va rubricar James, tots dos llunyans i sense massa punteria. Van calmar relativament els nervis de l'afició local, que va acabar veient els merengues demanant l'hora per segellar el triomf. Courtois va salvar definitivament la papereta amb un refús oportú després d'un cop de cap de Rubén Vezo, ja al s'allargui, en una falta lateral que no va tenir premi.