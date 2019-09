Dos clàssics de la literatura política ens conviden a pensar al Teatre Gaudí sobre el valor del vot

Arribem al Teatre Gaudí i ens trobem amb una urna col·locada estratègicament sobre una taula. Hauran avançat les eleccions que tothom augura per al proper novembre? Doncs no, encara que de votacions tractava la convocatòria que ens havia portat al local de l'avinguda de Sant Antoni Maria Claret.





En efecte, el dramaturg i guionista Gerard Vázquez, amb una àmplia obra sobre els escenaris que acrediten la seva professionalitat, ha acudit a dos clàssics, Étienne de la Boétie i el seu "Discurs sobre la servitud voluntària" i Maurici Joly i el seu "Diàleg a l'infern entre Maquiavel i Montesquieu "per tal de fer-nos reflexionar sobre el valor d'aquest acte que és, en essència, el fonament de tota democràcia. Una proposta molt oportuna per rebre lliçons de seny i bon fer.





Recordem que el primer dels pensadors citats escriure la seva obra, que va ser una autèntica requisitòria contra l'absolutisme imperant, en ple segle XVI, mentre que el segon, tres segles més tard, va anar un debel·lador de l'autocràcia imposada per Napoleó III durant l'anomenat "Segon Imperi". Amb aquests vímets i, segons ens explica Vàzquez, amb fragments de les seves obres i sense tocar una coma d'elles perquè entén que segueixen mantenint una absoluta actualitat, ha confeccionat un muntatge teatral titulat "Vota! Doctor Llibertat i Mister tira "que es representa divendres i dissabtes a les set de la tarda a l'esmentat teatre amb la veu i el gest de Ferràn Terrassa.





El plantejament resulta certament polèmic perquè posa d'alguna manera en dubte les conseqüències de qualsevol consulta electoral. "El sistema -diu- està molt bé en teoria, però moltes vegades la pràctica acaba desvirtuant-i corrompiéndolo". Per tant "cal anar amb compte amb el que es vota. El poble es pot equivocar ia més la democràcia pot ser el trampolí incruent i pacífic cap a altres horitzons del poder, perquè el polític pot transformar-se i el doctor Jekyll lluitador i apòstol de la llibertat pot convertir-se en el s enyor Hyde que ensuma el poder ". I, com és natural, es posen la taula molts exemples, alguns recents, tal el cas del Mugabe que acaba de morir, heroi de la independència de Zimbabwe i després tirà corrupte i sanguinari, el més llunyà de Hitler, aixecat al poder després d'unes eleccions.





Vázquez explica que "l'espectacle no es basa en cap cas concret, sinó en una sèrie de situacions històriques, en realitats malauradament habituals i repetides i últimament massa freqüents. A més, el text no pretén una intenció didàctica divulgadora o pamfletària ". Solament, colegimos, convidar-nos a pensar, que no és poc.