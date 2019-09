El Vaticà nomena el seu nou ambaixador a Espanya després de la polèmica per l'exhumació de Franco

El fins ara observador permanent de la Santa Seu davant l'ONU, Bernardito Auza, ha estat nomenat nou ambaixador del Vaticà a Espanya, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d'Exteriors. Així, el Papa Francesc substitueix l'anterior ambaixador, Renzo Fratini, després de les seves polèmiques declaracions sobre l'exhumació de Franco proposada pel Govern.





El Consell de Ministres va donar aquest divendres la seva aprovació per autoritzar el nomenament de Bernardito Auza, de 60 anys i origen filipí, com a nou ambaixador de la Santa Seu a Madrid.





Tot i que el procés ha seguit les vies habituals a través del Ministeri d'Afers Estrangers, segons ha informat la revista Vida Nova, el relleu a la Nunciatura madrilenya s'ha dut a terme "en un temps exprés" donada la conjuntura actual, tenint en compte que tot just han transcorregut dos mesos des que l'anterior nunci, Renzo Fratini, fes efectiva la seva jubilació el passat 2 de juliol.









D'una banda, el Papa Francesc i Secretaria d'Estat han dut a terme el procés d'elecció amb "certa celeritat" i, de l'altra, el Govern ha respost a la proposta realitzada per Roma "amb rapidesa" malgrat estar en funcions.





OBSERVADOR DAVANT L'ONU





Auza va ser ordenat sacerdorte el 1985 i un any després va començar la seva activitat pastoral a la localitat filipina de Talibon. Va entrar al servei diplomàtic de la Santa Seu el 1990 i va servir a la Nunciatura Apostòlica a Madagascar, a Bulgària i després a Albània.





És també arquebisbe de Suacia i s'ha exercit com nunci apostòlic a Haití, a on va ser enviat el 2008.





Va ser nomenat observador permanent de la Santa Seu davant les Nacions Unides a Nova York l'1 de juliol de 2014 i observador permanent de la Santa Seu davant l'Organització dels Estats Americans el 16 de juliol de al 2014.





RELLEU DEL POLÈMIC FRATINI





Auza substitueix Fratini, qui abans de jubilar va assenyalar en una entrevista amb Europa Press que, amb l'exhumació de les restes de Francisco Franco, el Govern de Pedro Sánchez ha aconseguit el contrari del que pretenia, "ressuscitar a Franco".





"Sincerament, hi ha tants problemes al món ia Espanya. Per què ressuscitar-? Jo dic que han ressuscitat a Franco. Deixar en pau era millor, la majoria de la gent, dels polítics, té aquesta idea perquè han passat 40 anys de la mort, ha fet el que ha fet, Déu jutjarà. No ajuda a viure millor recordar una cosa que ha provocat una guerra civil ", ha subratllat el llavors nunci apostòlic a Espanya.





Fratini va explicar que s'ha "intentat" intervenir des que el president Pedro Sánchez anunciés aquest projecte, ja que la tomba de Franco es troba a l'Abadia de la Vall dels Caiguts, on viuen els monjos benedictins. "La Santa Seu ha tingut una posició neutral, és un problema més de la família Franco i del Govern", ha precisat.





Per Renzo Fratini, darrere d'aquest projecte del Govern socialista subjacents "motius, sobretot polítics" i "ideològics". "Està darrere una ideologia d'alguns que volen de nou dividir Espanya", ha postil·lat.





Després d'aquestes declaracions, el Govern va elevar una queixa formal al Vaticà que es va substanciar quan la Santa Seu va respondre que les paraules del exnunci responien a la seva opinió personal. El exnunci, per la seva banda, ja havia precisat que amb les seves declaracions no havia estat la seva intenció ficar-se en política.