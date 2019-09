Roger Torrent demana autocrítica al independentismo

El president del Parlament, Roger Torrent, creu ara que és "imprescindible" que l’independentisme faci autocrítica "per poder avançar". Torrent considera que "cal revisar totes les decisions que s’han pres" i assegura que fent aquest exercici s’aconseguirà arribar a "l’horitzó polític de la llibertat".













El president del Parlament també ha reconegut que hi ha hagut "debats semàntics" que han aportat "molt poc". "Sempre diem que cal cosir les majories independentistes i sobiranistes del país a partir del nou cicle polític que s’obre després de la sentència", ha assenyalat.





La segona autoritat de Catalunya considera que cal revisar si les decisions que s’han pres "són les millors o no". "En la mesura que siguem capaços de revisar què hem fet bé i què no, vindrà la nostra fortalesa", ha assenyalat Torrent.





El president del Parlament ha demanat que es treballin "els grans consensos" i més, ara, quan en breu, es coneixerà la sentència del Suprem en el judici del procés. El president assegura que es tracta d’una sentència “històrica” que obrirà un nou cicle polític per Catalunya. però, preguntat sobre si una possible resposta seria una aturada de país com ha assenyalat la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, Torrent no ha entrat en quin tipus d’acció s’hauria de prendre, però ha demanat que sigui "consensuada". Torrent ha demanat "estar a l’altura" i tot i reconèixer la importància de les entitats socials al carrer, també ha remarcat el paper que fan les institucions.