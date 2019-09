La manifestació "per la seguretat i la convivència" a Barcelona convocada per Tsunami Veïnal s'ha reunit aquest dissabte a la tarda a unes 1.000 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana.









La marxa ha començat a la Via Laietana al costat de Correus, on s'han reunit les columnes procedents de diversos barris de la ciutat, i ha avançat fins a la plaça Sant Jaume encapçalada per una pancarta amb l'única inscripció de 'Tsunami Veïnal'.





Els manifestants també han lluït altres pancartes amb lemes com 'Barcelona no funciona' i 'Per la dignitat i seguretat de tots', i la plataforma Mos.S.O.S. ha acudit a la convocatòria amb una pancarta pròpia.





Arribats a la plaça Sant Jaume, els participants s'han col·locat mirant cap a l'Ajuntament de Barcelona i han llegit el manifest de la convocatòria, en què afirmen que les actuacions sobre seguretat són insuficients.





Han titllat la gestió de la seguretat i l'ordre públic d'"ineficaç" i han demanat eliminar qualsevol activitat il·legal dels carrers de Barcelona.





Han insistit que no només es tracta de mesures policials, i han demanat treballar des de l'urbanisme i "revisar i reforçar els serveis socials" a més de mantenir l'espai públic segur.





En declaracions als periodistes a la plaça, la portaveu de Tsunami Veïnal, Eva Vila, ha explicat que es requereixen mesures ràpides, i ha posat com a exemple la millora de la il·luminació dels carrers i situar una unitat policial de forma fixa en els " punts calents "de cada barri.





PETICIÓ A les INSTITUCIONS





El manifest ha apel·lat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch: "implementin actuacions immediates, eficaços i duradores perquè els ciutadans puguem viure i conviure en pau".





Després de la lectura del text, els dos portaveus del Tsunami Veïnal, Eva Vila i Manel Martínez, s'han acostat fins a la porta de l'edifici de la Generalitat i han lliurat una còpia del manifest a un dels agents de Mossos d'Esquadra que custodia la entrada de l'edifici.





ALBERT BATLLE





Després s'han dirigit cap a l'entrada de l'Ajuntament de Barcelona amb la mateixa intenció: han pogut entrar i dins els ha atès el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i s'han emplaçat a una reunió en els pròxims dies.





En declaracions als periodistes, el portaveu Manel Martínez ha dit que els membres de la plataforma també es volen reunir amb el conseller Buch: "No un simple mail. Que ens vegi cara a cara".





SENSE PARTITS





Els convocants han insistit repetidament en que es tractava d'una convocatòria veïnal i aliena a qualsevol partit polític, i han fet servir el megàfon per recordar-durant la marxa.





Els regidors del PP Josep Bou i Oscar Ramírez han acudit a la manifestació i al principi s'han col·locat prop de la capçalera, però s'han apartat després d'un dels avisos dels convocants, i alguns els han dit: "Avui no sou protagonistes".