Beure te de forma regular millora la funció cognitiva i, per tant, la salut del cervell, segons ha evidenciat un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat Nacional de Singapur i que ha estat publicat a la revista 'Aging'.









"Els nostres resultats ofereixen la primera evidència d'una contribució positiva del consum de te a l'estructura cerebral, i suggereixen que beure te regularment té un efecte protector contra la disminució de l'organització cerebral relacionada amb l'edat", han dit els experts.





Estudis anteriors havien ja demostrat que la ingesta de te és beneficiosa per a la salut ja que ajuda a millorar l'estat d'ànim i pot prevenir l'aparició de malalties cardiovasculars i el risc de deteriorament cognitiu en les persones grans en un 50 per cent.





Ara, els investigadors, que han treballat en col·laboració amb científics la Universitat d'Essex i la Universitat de Cambridge, totes dues al Regne Unit, han volgut conèixer encara més l'efecte directe del te en les xarxes cerebrals.





Per a això, van reclutar a 36 persones majors de 60 anys per obtenir dades sobre el seu estil de vida, salut i benestar psicològic. Així mateix, els investigadors els van realitzar, durant els anys 2015 i 2018, proves neuropsicològiques i ressonància magnètica.





En analitzar el rendiment cognitiu dels participants i els resultats de les imatges, els científics van descobrir que les persones que consumien te verd, blau o negre almenys quatre vegades per setmana, durant aproximadament 25 anys, tenien regions cerebrals que estaven interconnectades d'una manera més eficient.





"Agafeu l'analogia del trànsit per carretera com a exemple: consideri les regions del cervell com a destinacions, mentre que les connexions entre les regions del cervell són carreteres. Quan un sistema de carreteres està millor organitzat, el moviment de vehicles i passatgers és més eficient i utilitza menys recursos. de manera similar, quan les connexions entre les regions del cervell estan més estructurades, el processament de la informació es pot realitzar de manera més eficient", han dit els experts.