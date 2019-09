Sánchez i Iglesias, un pols de cinc mesos on la desconfiança es va imposar a la negociació

Els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i Unides Podem, Pablo Iglesias, han protagonitzat en els últims cinc mesos un pols per la composició del Govern marcat per la desconfiança mútua que es professen i que els ha impedit entaular una negociació sistemàtica.



Tot i les repetides reunions bilaterals, primer a Moncloa i després al Congrés, entre els dos líders, i les trobades dels equips negociadors dies abans de la investidura fallida de juliol i en dues ocasions en aquest mes de setembre, la negociació ha estat marcada per moviments de tàctica per sorprendre i prendre posicions d'avantatge davant de l'altre.



Des de l'inici de la campanya de les generals d'abril, Unides Podem justificar la seva aspiració d'entrar al Govern socialista que resultés dels comicis per la seva desconfiança. Per a ells, el PSOE no és de fiar perquè quan arriba al poder no fa el que promet en campanya. De fet, freqüentment van assenyalar que el PSOE era "molt vermell" en les campanyes per després tenyir-se de taronja a la Moncloa.



De fet, Iglesias ha assenyalat en repetides ocasions que si bé "el paper" que els dos líders van signar per a l'acord de Pressupostos de 2019 "deia coses molt boniques", al final Pedro Sánchez no va complir amb el pactat i va deixar de desenvolupar fins al 80 per cent de les mesures pactades.



Per aquest motiu, van llançar una campanya que no es va enfocar en superar els de Sánchez sinó a aconseguir el nombre d'escons suficient que els permetés ser clau per a un govern socialista i així entrar en el Consell de Ministres. Per als d'Iglesias, que els morats arribessin a la Moncloa era la garantia que els acords programàtics consensuats amb el PSOE s'acabarien realitzant al llarg de la Legislatura.



Podem no s'ha mogut d'aquesta aspiració inicial i malgrat que des d'alguns socis com IU, s'ha qüestionat la necessitat irrenunciable d'entrar al Govern, finalment el grup confederal s'ha mantingut unit. Iglesias esgrimeix a més que el mandat que ha rebut de les bases del partit li impedeix donar suport a un govern monocolor socialista.



LES DIFERENTS OFERTES DEL PSOE





El PSOE ha demostrat una major flexibilitat perquè apostava per un Govern en solitari i va arribar a acceptar una fórmula de coalició que incloïa una vicepresidència social per a la número dos de Unides Podem, Irene Montero, i tres ministeris per als morats.



Entremig, els socialistes també es van obrir al fet que Podem proposés noms d'independents de reconegut prestigi com a ministres ja que els morats ocupessin llocs de responsabilitat en els diferents esglaons de l'Administració de l'Estat, però totes les ofertes van rebre un rotund no d'Iglesias.



Després de la investidura fallida de juliol, Sánchez es va tancar en banda a tornar a explorar la fórmula de la coalició. La cúpula del partit explica que va ser en aquest moment quan van tenir la certesa que Iglesias aspirava a seure als seus en el Consell de Ministres amb la intenció de donar lloc a "dos governs en un", el que Sánchez veu com un focus de inestabilitat.



Davant el temor que un Executiu d'aquest tipus l'obligués a avançar les eleccions en el curt termini, amb ell més debilitat i el país possiblement en una situació més delicada després concretar-se el Brexit i amb símptomes de desacceleració econòmica mundial a les portes, en la cúpula del partit es pensa que és millor anar a eleccions ara que d'aquí a sis mesos o un any.





LA RETIRADA DE IGLESIAS I LA NEGOCIACIÓ EXPRÉS



Tot i Sánchez i Iglesias es van reunir fins a cinc vegades des del passat 28 abril, no va ser fins pocs dies abans de la investidura de juliol quan les coses van semblar moure. Aprofitant que Sánchez va dir en una entrevista que el principal escull per a la coalició era Iglesias, aquest va fer un pas enrere renunciant a seure al Consell de Ministres. Això va propiciar que els equips negociadors de les dues forces s'asseguessin a dialogar.



Va començar així una negociació exprés de 48 hores en què l'equip negociador de Podem, encapçalat pel secretari d'Acció de Govern, Pablo Echenique, va mantenir contactes presencials i telefònics amb la delegació del PSOE, liderada per la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo.



En aquestes converses el PSOE va obrir la possibilitat que els morats entressin al Govern i de fet van arribar a oferir-los una vicepresidència social per Irene Montero i tres ministeris, entre ells el de Sanitat. Aquesta proposta va ser rebutjada per Podem atès que consideraven que aquests llocs no tenien competències i de pressupost.



Tot i que els morats confiaven en desbloquejar aquest primer topada, el PSOE va tancar en aquell moment la porta a la coalició complint amb l'advertència que li havia fet que no hi hauria segones oportunitats al setembre.



Després del descans estival de mitjans d'agost, Podem intentar portar la iniciativa presentant un document per reprendre les negociacions amb el PSOE que incloïa fins a quatre propostes de govern compartit. Els socialistes no van trigar ni unes hores a menysprear l'oferta perquè tenien clar que havia de ser Sánchez qui marqués els temps.



Dues setmanes després, el president en funcions presentava un programa de govern amb 370 mesures que els partits de l'oposició van criticar pel seu aire electoral. El document, van dir, estava obert a aportacions de Podem, malgrat que el van elaborar sense comptar amb ells.



Els morats, després estudiar-lo, van trobar a faltar mesures com la derogació de la Reforma Laboral o que fos més sever en les mesures enfocades a 'punxar' la bombolla del preu dels lloguers. La veritat és que les posicions dels dos partits estaven enfrontades des de la investidura de juliol atès que el PSOE ja no contemplava una coalició amb els morats, i aquests es negaven a acceptar un acord que els deixés fora del Consell de Ministres.



Malgrat això, cap dels dos partits volia aparèixer davant l'opinió pública com el responsable d'impedir l'acord i per això van accedir a tornar a reunir els equips negociadors. Una primera trobada maratonià de gairebé cinc hores el passat 5 de setembre al Congrés dels Diputats va acabar malament, encara que les dues parts es van emplaçar a veure de nou i intercanviar documents.



Els dies següents a aquesta reunió van discórrer sense cap contacte fins que la vicepresidenta Calvo va prendre la iniciativa i va cridar a Echenique per proposar-ne un de nou trobada el dia 10 que va servir, aquesta vegada sí, perquè els dos partits escenifiquessin la ruptura.



La fi de la negociació va quedar constatat un dia després en el Ple del Congrés amb les intervencions de Sánchez i Iglesias, que es van centrar en culpar a l'altre de la repetició electoral.



Amb tot, des Podem llançar a finals de setmana una nova alternativa: assajar un Govern de coalició 'en proves', en què els ministres morats poguessin ser expulsats després de l'aprovació dels pressupostos si Sánchez estigués insatisfet amb ells. Aquesta sortida de Podem del Govern no portaria inestabilitat doncs Podem es comprometria a garantir el suport parlamentari al gabinet de Sánchez.



L'Executiu ha titllat aquesta proposta d'"absurda i buida de contingut" i demana a Podem que assumeixi la realitat, i és que no hi ha la mínima confiança per posar en marxa un Govern de coalició estable, com va explicar aquest divendres passat la portaveu, Isabel Celaá, que no va aclarir si després del 10N el PSOE seguiria negant-se a compartir l'Executiu amb Podem. "No parlem de futuribles", ha tancat.