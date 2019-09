La Reina Letizia fa 47 anys

Avui, 15 d setembre de 2019, la Reina Letizia compleix 47 anys. Qui va ser presentadora d'informatius fa tan sols unes dècades, porta cinc anys regnant al costat del rei Felip VI en un dels períodes polítics més turbulents de la història recent d'Espanya





L'abdicació de Joan Carles I, la implosió del bipartidisme i el moviment independentista català són alguns dels reptes als quals ha hagut d'enfrontar la monarquia durant els últims temps.





No obstant això, això no ha fet efecte en la parella reial, que han seguit exercint amb tota normalitat les seves funcions constitucionals al mateix temps que educant Sofia i Leonor. Per molts anys, Majestat.