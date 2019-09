Cospedal trenca el silenci: "la política és una màquina de destrossar éssers humans"

Va ser al novembre de 2018 quan la vida política de María Dolores de Cospedal va arribar a la seva fi. Després d'haver intentat infructuosament arribar a la presidència del PP a les primàries del partit, uns àudios en què mantenia converses amb Villarejo van sepultar la seva carrera política.





L'exsecretària general dels populars renunciar al seu lloc a la junta directiva de la formació, a la seva acta de diputada i va demanar el reingrés a la funció pública com a advocada de l'Estat. Gairebé un any més tard, una de les dones fortes de Rajoy --l'altra era Soraya Sáenz de Santamaría-- trenca el seu mutisme en una entrevista per a 'Yo Dona'.









I el primer que manifesta Cospedal és que no es penedeix d'haver abandonat la vida pública: "Quan vaig decidir que volia ser part d'un projecte mai vaig pensar que la política s'acabaria transformant en algunes ocasions en una mena de màquina de destrossar éssers humans, en una trituradora. no ha de ser això. És dolent, perquè la gent vàlida i amb vocació no vol entrar en política".





Cospedal s'ha sentit alleujada per la sentència absolutòria del Partit Popular en el cas dels ordinadors de Bárcenas, extresorer del partit, i ha assegurat que "el temps posa a cadascú al seu lloc".





També ha tingut paraules sobre la seva presumpta rivalitat amb Santamaría, de qui diu que s'ha exagerat molt el seu mutu recel. I li envia un encàrrec a Pablo Casado: que no pretengui trencar amb el passat del partit ni pensar que tot el bo és fruit del canvi de responsables: "Van rebre una herència amb el doble d'escons. Quan un accepta una responsabilitat, ho fa amb la seva història i el seu present. el PP no ha nascut fa un any, sinó fa 40. Si segueixes en un projecte polític en què creus, has de corregir el dolent, però també defensar el bo . Cospedal segueix danto titulars.