Sánchez parla dimecres al Congrés sobre el bloqueig i Catalunya

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, parla aquest dimecres al Congrés sobre el bloqueig polític i la situació a Catalunya en el qual pot ser que sigui l'últim ple de control de la legislatura.









Aquesta sessió plenària té lloc un dia després que el Rei decideixi, després de la ronda de consultes que inicia dilluns amb els partits polítics, si torna a proposar de nou Sánchez com a candidat a la investidura o ja declina fer-ho perquè considera que no té suports per a ser elegit, el que provocaria unes noves eleccions el 10 de novembre.





El primer a interrogar al Ple Sánchez és el president del PP, Pablo Casado, qui tornarà a preguntar-li per la paràlisi política en què es troba el país. "Els espanyols es mereixen l'espectacle que està donant el Govern?", diu la pregunta que Casado preveu adreçar al cap de l'Executiu.





Esquerra Republicana (ERC) porta de nou de la crisi a Catalunya a Congrés. En concret, el seu portaveu, Gabriel Rufián, pregunta a Sánchez "quina proposta política" té per a la seva comunitat.





Cinc són les preguntes que l'oposició dirigeix a la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, però està per veure si el Govern derivarà alguna d'elles a altres membres del Gabinet de Pedro Sánchez.





Així, la portaveu del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, té oportunitat de protagonitzar el seu primer duel parlamentari amb Calvo després d'haver denunciat dimecres passat que aquesta havia deixat al titular d'Administracions Públiques, Luis Planas, la pregunta sobre el desafiament independentista que ella voldria haver-li formulat en aquesta sessió de control. "Què és per a vostè un Govern progressista?", és la pregunta triada per la dirigent popular per a la seva 'cara a cara' amb Calvo.





La portaveu adjunta d'Unides Podem, Ione Belarra, vol que Calvo li confessi si creu que el Govern en funcions ha fet "tot el possible" per donar estabilitat al país. Tant Calvo com Belarra integren els grups negociadors dels seus respectius partits per intentar arribar a un acord que eviti unes noves eleccions.





El tercer interrogant se l'ha dirigit la portaveu parlamentària de Ciutadans, Inés Arrimadas García, amb intenció que la número dos de l'executiu aclareixi si té el Govern previst activar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





De la seva banda, la responsable de Junts al Congrés, persegueix que Calvo es pronunciï sobre la manifestació a Barcelona amb motiu de la Diada, i el del PNB, Aitor Esteban, que aclareixi si el Govern pensa abordar "un previsible nou període d'interinitat".





La situació política i Catalunya també són els assumptes escollits per altres partits de l'oposició per examinar el Govern i, en concret, als ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i de Justícia, Dolors Delgado.





El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, reclama que especifiqui "quant li costa als espanyols una celebració d'eleccions generals", i Edmundo Val intenta arrencar un compromís que no hi haurà indults per als líders independentistes si són condemnats pel Suprem.





Sobre el desafiament independentista versa també la primera interpel·lació de Vox a l'Executiu al Congrés. Amb aquesta iniciativa els de Santiago Abascal busquen denunciar la inacció amb la que, al seu parer, està fent front l'Executiu a "la nova ofensiva colpista" anunciada pel president català, Quim Torra.





Per la seva banda, ERC interpel·larà al Govern sobre "la veracitat de la imatge projectada a nivell estatal i internacional sobre Catalunya". També en aquest cas només es votarà una moció sobre el tema si continua la legislatura.