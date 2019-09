Els advocats del front de presons d'ETA accepten penes lleus de presó

Els 47 advocats acusats de pertànyer a l'anomenat 'front de presons' o 'front de makos' d'ETA han reconegut aquest dilluns a l'Audiència Nacional els fets que se'ls imputen, és a dir, que van actuar sota les directrius de l'organització terrorista a la hora d'adreçar el col·lectiu de presos per tal de garantir la cohesió i fidelitat a la banda després del cessament definitiu de l'activitat armada d'octubre de 2011.









Així ho accepten tots els acusats després que hagin arribat a un acord de conformitat amb la Fiscalia i les acusacions que redueix substancialment les seves condemnes, la qual cosa implica admetre la seva participació en l'estratègia d'ETA per mantenir els membres del EPPK (col·lectiu de presos ) políticament actius, amb una actitud permanent de "lluita" a l'interior de les presons.





Una estratègia que rebutjava els que es volien acollir a la legalitat per millorar la seva situació penitenciària, ja que això s'entenia com una maniobra en "contra" del col·lectiu de presos que qüestionava el caràcter "polític" de la "lluita" que els havia portat a presó, el que podria generar una desmobilització major dels presos.





L'acord s'ha materialitzat aquest dilluns durant el judici que s'ha celebrat a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid), on s'han assegut a la banqueta dels coneguts advocats d'etarres Arantza Zulueta i Jon Enparantza i l'exsenador de Bildu Iñaki Goioaga, entre d'altres.





El president del tribunal, el magistrat Alfonso Guevara, ha anat cridant un per un els 47 acusats i el fiscal, Miguel Ángel Carballo, els ha preguntat si reconeixen els fets objecte d'acusació, al que tots han respost amb un concís 'bai 'o' sí '. A continuació, les parts personades en el procediment han renunciat a la presentació de prova durant la vista oral.





En virtut de l'acord de conformitat assolit amb Fiscalia i acusacions, la immensa majoria dels acusats accepten condemnes de 2 anys de presó, de manera que al no tenir antecedents la majoria no entrarà, per participació activa en organització terrorista.





L'excepció són Arantza Zulueta i Jon Enparantza, qui en qualitat de "dirigents" accepten 3 anys i mig i dos anys i 7 mesos de presó, respectivament, a més d'inhabilitació absoluta d'un any i mig més i llibertat vigilada d'un any.





Els 47 advocats, acusats de delictes que van des de la participació activa en organització terrorista, col·laboració i finançament del terrorisme fins enaltiment i trencament de mesures cautelars, reconeixen ara la importància que tenia per a ETA la cohesió i fidelitat dels membres del col·lectiu de presos cap a l'organització terrorista i els seus plantejaments estratègics.