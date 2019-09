Rivera proposa a Casado abstenir-se en la investidura de Sánchez

El líder de Cs, Albert Rivera, ha llançat aquest dilluns una oferta d'última hora segons la qual considera que podria posar fi al desbloqueig políltic i investir Pedro Sánchez com a president del Govern.









Rivera proposa al PP de Pablo Casado una "solució d'Estat" que passaria per que els dos partits s'abstinguessin al Congrés.





En roda de premsa, Rivera ha exposat les condicions que li imposaria a Sánchez a canvi d'afavorir la seva investidura, entre elles que es comprometi a no indultar els presos del procés si són condemnats i a formar una taula per a parlar de l'aplicació del 155 a Catalunya si no s'acata la sentència del procés.





Altres condicions plantejades per Rivera passen per dissenyar una nova política econòmica sense pujades d'impostos i "recuperar Navarra per a Espanya".













El líder de Ciutadans ha anunciat que proposarà una reunió aquesta tarda al PP amb l'objectiu d'evitar la repetició de les eleccions el 10 de novembre.





En resum, Rivera ofereix a Sánchez l'abstenció de tots dues partits si accepta un "Govern constitucionalista a Navarra", si assumeix l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya en el cas que Quim Torra no acati la sentència del procés i rebutja indultar als líders independentistes que siguin condemnats i si promet no licitar els impostos ni la quota dels autònoms.





Segons ha indicat, Casado ha acceptat la reunió i li ha dit que "està disposat a estudiar" la seva proposta.





El president de Ciutadans vol demanar a Sánchez "la ruptura del seu pacte amb (Arnaldo) Otegi, amb Bildu, a Navarresa" i iniciar uneixes conversis perquè "governin Navarea Suma i el PSE en una coalició negociada i seriosa". Això permetria "recuperar" aquesta comunitat -llaura governada pels socialistes al costat de Geroa Bai, Podem i Esquerra-Ezkerra- "per al constitucionalisme", ha afegit.









El segon compromís que reclama al president del Govern en funcions és "no indultar" els presos independentistes catalans que resultin condemnats pel Tribunal Suprem, a més d'acordar al costat del PP i Cs l'aplicació de l'article 155 a Catalunya si el president de la Generalitat "no acata la sentència" del procés i "vol tornar a la prevaricació, el desacatament i la desobediència".





Finalment, Rivera pretén que Sánchez accepti revertir els seves polítiques econòmiques "suïcides" i és comprometi a "no licitar els impostos als famílies ni la quota als autònoms".