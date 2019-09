Sánchez: "No hi ha cap obstacle real perquè PP i Cs no s'abstinguin"

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que "no hi ha cap obstacle real perquè PP i Cs s'abstinguin".





Així ha contestat Sánchez a la proposta del líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha anunciat que ha citat el PP per a proposar a Sánchez una "solució d'Estat" que eviti la repetició de les eleccions.





Abans de conèixer les declaracions de Rivera, Sánchez havia fet una crida a la "responsabilitat" a tots els partits polítics per evitar que s'hagin de repetir al novembre les eleccions generals i ha advertit que Espanya necessita ja un Executiu a " plenes facultats "que faci front als desafiaments que hi ha per davant, sobretot, de caràcter econòmic.









En declaracions als periodistes durant una visita a la província d'Almeria per conèixer els danys ocasionats per les pluges torrencials, el president ha demanat especialment a Unides Podem, formació amb la qual "a dia d'avui" no s'ha pogut tancar un acord de cara a un nou debat d'investidura, que "valori si, per tercera vegada, va dir que no a la investidura d'un Govern progressista liderat pel PSOE" o si, en canvi, estaria disposat a comprometre amb el país i amb una legislatura progressista, de manera que s'eviti la repetició d'eleccions al novembre.





El president del Govern central ha manifestat que des del passat 28 d'abril, els socialistes sempre han mantingut que s'havia de constituir un Govern al nostre país, de caràcter progressista, que no depengués de forces independentistes que tenen una agenda política molt diferent a l'interès general del conjunt d'Espanya.





Ha afegit que van demanar, no ja el suport, sinó almenys l'abstenció tècnica del PP i de Ciutadans perquè es pogués facilitar la investidura del president i poder formar el Govern que necessita el nostre país, amb un clar eix progressista. Ha afegit, en relació amb Unides Podem, que se li han plantejat fins a cinc propostes diferents "per poder entendre'ns i posar en marxa la investidura", però, "malauradament, a dia d'avui no s'ha pogut aconseguir aquest acord".





"Crec que tots hem de fer un acte de responsabilitat per i per al país perquè Espanya necessita un Govern en plenes facultats", donat els desafiaments que hi ha per davant, com el refredament de l'economia o les conseqüències econòmiques del Brexit.