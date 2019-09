Les furgonetes i els camins podran circular un any més a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dilluns 16 de setembre que les furgonetes i camions més contaminants tindran una moratòria d'un any per circular per la Zona de Baixes Emissions de l'àmbit de les rondes de Barcelona, que entra en vigor l'1 de gener de 2020, i que prohibirà circular als vehicles que no tinguin l'etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT).









Ho ha dit en roda de premsa amb el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet; el vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Antoni Poveda; l'alcalde de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau; el tinent d'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat José Castro; la de Cornellà de Llobregat Emilia Briones, i el d'Esplugues de Llobregat Eduard Sanz, entre d'altres.





En concret, aquesta moratòria afectarà els vehicles professionals de transport de mercaderies -Categories N1, N2 i N3- i de persones de més de vuit places a més del conductor -M2 i M3-, amb una mesura que preveuen que provoqui que 50.000 vehicles deixin de circular per la ZBE i que en quatre anys la reducció pugi a 125.000 vehicles.





Els vehicles contaminants que sí quedaran afectats per les restriccions -com els turismes- podran circular per la ZBE deu dies a l'any, i les infraccions començaran a sancionar a l'abril, amb quantitats que oscil·laran entre els 200 i els 1.800 euros, en funció del tipus de vehicle i de la gravetat de l'incompliment i amb increments del 30% per reincidència, segons la proposta d'ordenança.





Aquesta proposta d'ordenança es va aprovar en comissió de Govern de Barcelona el passat dimecres i es portarà a la comissió d'Ecologia a l'octubre, després del que s'iniciarà l'exposició pública i al desembre se sotmetrà a la votació del ple per a la seva aprovació definitiva, i els altres quatre ajuntaments seguiran també els seus tràmits perquè entri en vigor al gener, abastant 95 quilòmetres quadrats.





Colau ha assegurat que aquesta mesura marca una voluntat política que ja no té marxa enrere: "No és una mesura contra ningú, sinó a favor de la població", i ha dit que el compromís de l'Ajuntament, l'AMB i la Generalitat és que en 15 anys es redueixin el 30% de les emissions, després del que ha subratllat que la ZBE equival a l'extensió de prop de 20 Madrid Central.





També ha enviat un missatge de tranquil·litat als conductors: "Els tres primers mesos no s'aplicaran sancions, només avisos, els vehicles professionals tindran un any de moratòria, i s'establiran fins a un màxim de deu dies d'autorització per circular", i ha recordat que la mesura vindrà acompanyada de la declaració d'emergència climàtica.





Ha recordat que aquesta mesura va acompanyada d'altres per evitar les prop de 350 morts prematures a l'any per culpa de la contaminació, entre les quals es troben la millora del transport públic i els projectes de 'superilles' i l'ampliació del tramvia, així com la finalització de la L9 del metro, entre d'altres.





ESTENDRE-HO A ALTRES CIUTATS





Calvet ha dit que el Govern aposta per estendre la ZBE "a totes les ciutats importants de Catalunya", no només com a mesura correctora, sinó com a mesura preventiva, i també ha assegurat que ajudaran els ajuntament i l'AMB a millorar el transport públic i l'èxit de la transició sostenible del transport de mercaderies.





"Els ciutadans han de canviar hàbits molt arrelats", segons el conseller, que ha explicat que el Govern incentivarà el canvi del parc automobilístic català amb part del que recapti a través de la taxa en concepte de CO2 que emeten els vehicles privats més contaminants, i que desplegarà la seva segona fase també l'1 de gener.





TRANSPORT PÚBLIC





Calculen que la ZBE provocarà que el transport públic guanyi 140.000 usuaris diaris, de manera que preveuen reforçar-per donar resposta a l'increment de la demanda, ha assegurat Poveda, que ha sostingut que els últims anys han augmentat ia l'oferta i han impulsat altres mesures, com renovacions de flotes d'autobusos i la posada en marxa de la Targeta Verda.





Aquesta Targeta Verda, que ofereix tres anys de transport públic gratuït als que donin de baixa el seu vehicle contaminant, arribarà a les 5.000 persones al gener, segons Poveda, que ha destacat que altres 12 municipis metropolitans han signat convenis per promoure zones de baixes emissions.





DEU DIES L'ANY





Ha detallat que els vehicles més contaminants podran circular deu dies a l'any per la ZBE durant l'horari restringit -de 7.00 a 20.00-, i ha explicat que l'AMB treballa en la creació d'una plataforma en la qual els conductors d'aquests vehicles hauran de donar-los d'alta prèviament per no ser sancionats quan circulin en aquests deu dies permesos.





A més, l'AMB obrirà unes oficines d'atenció als afectats, ha expliqueu Poveda, que ha ressaltat que estan acabant la instal·lació de càmeres, de la senyalització i d'aquesta plataforma, "perquè l'1 de gener tot estigui a punt per començar" amb la ZBE, que també afectarà els vehicles estrangers.