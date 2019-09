El nou enllumenat públic: ni eficaç, ni sostenible

Ara que els ajuntaments estan mostrant orgullosos com estan canviant l'enllumenat públic per llums LED per a un estalvi energètic que ajudi a reduir la despesa de les arques públiques, resulta que no per això és millor.





Un estudi realitzat en 2018 per un equip internacional dirigit per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha observat una associació entre nivells elevats d'exposició a llum blava durant la nit amb un major risc de patir càncer de mama i de pròstata.









La llum d'espectre blau és aquella que emeten la majoria de llums LED de tipus blanc i moltes pantalles de tauletes i telèfons mòbils, ha informat el ISGlobal -centre impulsat per la Fundació Bancària La Caixa - aquest dimecres en un comunicat.





El coordinador de l'estudi, Manolis Kogevinas, ha explicat que l'Agència Internacional d'Investigació en Càncer de l'OMS ha classificat el treball en torn de nit com "probable cancerigen en humans".





Ha assenyalat que hi ha evidències que apunten a una relació entre el treball nocturn exposat a la llum artificial, que implica disrupció del ritme circadià, i els càncers de mama i de pròstata.





Kogevinas ha remarcat que l'estudi, publicat a la revista 'Environmental Health Pespectives', volia esbrinar si l'exposició a la llum durant la nit a les ciutats "pot tenir alguna influència en l'aparició d'aquests dos tipus de càncer".





"Sabem que en funció de la seva intensitat i longitud d'ona, la llum nocturna, i especialment la llum d'espectre blau, pot disminuir la producció i secreció de melatonina", ha afirmat el professor del CEGEP de Sherbrooke (Canadà) Martín Aubé.





De fet, l'estudi revela que les alteracions dels nivells de melatonina coinciean específicament amb el càncer de mama i de pàncrees, ja que aquests tumors estan relacionats amb les hormones.





Per a molts això suposa tot un frau que hi ha darrere dels ajuntaments. I és que alguns d'aquests consistoris asseguren que aquestes llums també redueixen la contaminació lumínica. Però la realitat és una mica diferent. Un sol led pot produir molta més llum que una bombeta dels corrents, de manera que l'impacte visual pra l'home i per al planeta és superior.





MADRID I BARCELONA





La investigació es va realitzar en el marc del projecte MCC-Spain, cofinançat pel Ciberesp, i ha comptat amb dades mèdiques i epidemiològics de més de 4.000 persones d'entre 20 i 85 anys d'onze comunitats autònomes.





La informació sobre l'exposició nocturna a la llum artificial a l'interior es va recopilar mitjançant entrevistes personals, mentre que els nivells de llum exterior només es van avaluar a Madrid i Barcelona, les úniques ciutats de les que es va poder obtenir imatges nocturnes preses pels astronautes de l'Estació Espacial Internacional.





En els resultats obtinguts en les dues ciutats es va observar que els participants exposats a nivells més alts de llum blava van tenir 1,5 i 2 vegades més risc de patir càncer de mama i de pròstata, respectivament, comparat amb la població menys exposada.