L'equip de la Unitat de Memòria de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha validat una tècnica per a la detecció precoç de l'Alzheimer per al seu ús en la pràctica clínica habitual, ha informat en un comunicat aquest dilluns.









La unitat ha publicat un estudi que estableix valors de referència per a aquesta tècnica que permet detectar alteracions en proteïnes relacionades amb la malaltia en el líquid cefaloraquidi dels pacients mitjançant una anàlisi automatitzat.





L'estudi titulat 'Agreement of Amyloid PET and CSF Biomarkers for Alzheimer' s disease on Lumipulse' ha estat publicat a la revista' Annals of Clinical and Translational Neurology'.

En ocasions, el diagnòstic clínic de la malaltia d'Alzheimer pot resultar complicat, ja sigui perquè els símptomes són poc específics o per ser molt incipients.





En els últims anys, la comunitat científica ha fet un gran esforç per desenvolupar biomarcadors de la malaltia, és a dir, tècniques d'anàlisi bioquímics i de neuroimatge que facilitin el diagnòstic d'hora en aquests casos.





La recerca de biomarcadors i l'estudi de la seva utilitat clínica per a la detecció precoç de la malaltia ha estat una de les línies d'investigació prioritàries en la Unitat de Memòria en els últims deu anys.