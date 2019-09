El Sevilla es corona mentre l'Espanyol aconsegueix la seva primera victòria

El Sevilla FC va aconseguir aquest diumenge posicionar-se com el líder de LaLiga gràcies a la seva victòria fora de casa contra el Deportivo Alabès (0-1). Per la seva banda, el RCD Espanyol es va apuntar la primera victòria en el que portem de temporada lliguera en imposar davant d'un Eibar sense nord per 1-2.





Font: LaLiga





Joan Jordà va ser clau per sentenciar el conjunt basc en el temple de Mendizorrotza. El seu golàs va segellar el triomf sevillista i va situar al conjunt de Julen Lopetegui en els 10 punts encapçalant la classificació després de quatre trobades invicte.





L'ESPANYOL GUANYA PER PRIMERA VEGADA





Per la seva banda, l'Espanyol afrontarà amb més alleujament el seu compromís a l'Europa League el proper 19 de setembre després d'haver aconseguit la seva primera victòria a Ipurua.





Iván Ramis va avançar al quadre 'armer' al minut 58 amb un cop de cap poc ortodox però efectiu, a la sortida d'una falta lateral. No obstant això, Facundo Ferreyra va igualar la contesa en el minut 76 amb una rematada rasa en baixar en cursa una pilota llarga; tot seguit, l'Eibar va cometre un error groller en defensa i Esteban Granero va fer el 1-2 gairebé a plaer amb una rematada sobre la mateixa línia de gol.