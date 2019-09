Oficial: Joan Capdevila torna a l'Espanyol com rostre visible del gabinet de comunicació

Joan Capdevila ha tornat per la porta gran a l'Espanyol. L'experico, medallista de plata olímpic i multicampió europeu i mundial es convertirà a partir d'ara a la cara visible del departament de comunicació i relacions institucionals del club català.









Feia temps que l'entitat anava a la recerca d'un rostre planter i conegut per assumir les funcions de portaveu tant davant terceres entitats com davant els mitjans de comunicació. Finalment, l'equip d'Agustín Rodríguez ha considerat que Capdevila reuneix les qualitats perfectes per assumir aquesta posició: coneixement de les entranyes del futbol, carisma natural i un esperit espanyolista que no cal demostrar.





Capdevila serà la cara del club en tot tipus d'actes oficials tant públics com privats, convertint-se en l'ambaixador del club a la manera com Emilio Butragueño ho és del Reial Madrid o Guillermo Amor ho és del Barça.